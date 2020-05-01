KORONABAY’DAN TAVSİYELER

Koronadan korunmak amacıyla üfürükçüye gitmiş. Üfürükçü virüslüymüş, tüm mahalle sakinleri korona olmuş. Şaşırdınız mı? Akıl var mantık var, bi de mantı var. Yanlış anlaşılmasın, “Üfürükçüye gitmeyin” demiyorum. Özdemir Asaf, “Sana gitme demeyeceğim, ama gitme Lavinia” diye boşuna mı söylemiş? Üfürükçüye git ama, “Sertifikan var mı?” diye sor. Her önüne çıkan üfürükçüye üfürtme kendini. Çünkü, uzman üfürükçünün nefesi kuvvetlidir. Üfledi mi, vantilatör gibi üfler ve elektrik kesintisinden etkilenmez. İnsana, “Ohh, üfle… daha hızlı üfle…” dedirtir. Zaten üflenecek yerler bellidir; ağız, burun ve kulak. Başka yerlerinize üfleyen üfürükçüden hayır gelmez…

“Arap sabunu içimi temizler, yoğurt bağışıklık sistemimi güçlendirir” diye düşünmüş ve yoğurdu arap sabunuyla karıştırıp yemiş. Sonra yallah hastaneye… Akıl, mantık ve mantı bunu kabul etmez. 500 yıldır bilime katkımız yok. Attila İlhan, “Belki sebep kendini aşmak dürtüsü, Süheyla değildi başkaydı adın” diye boşuna mı söylemiş? Yoğurdu biz bulmuşuz, koronanın ilacını da buluruz elbette. Öncelikle, çocuklarınıza “Başımıza icat çıkarma’’ demekten vaz geçin. Yoğurdu evde kendiniz yapın. İçine arap sabunu katıp, iyice karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşğığıyla tadına bakın. Bakın bakalım, motor bozuluyor mu? Eğer motor bozuluyorsa, bu icad icad değildir…

Koronavirüsten ölenlerin çoğu erkekmiş. Yani korona, daha çok erkeklere yapışıyormuş. Buradan, “Korona erkekleri sever…” sonucunu çıkartabiliriz. Bu saptamayı yapan arkadaş, kadın kılığına girmiş ve orda burda gezinmiş. Aşırı mantıklı bir davranış. Ancak, koronadan yine de kaçamamış. Kaçamazsın! Çünkü, kafayı değiştirmek gerek. Bu kafayla, koronayı değil kendini kandırırsın. Orhan Veli, “Kimimiz Ahmet Bey, Kimimiz Ahmet Efendi; Ya Ahmet Ağayla Ahmet Beyfendi?” diye boşuna mı söylemiş? Kadın kılığına gir, lafım yok. Bıyıklarını niye kesmiyorsun kardeşim? Demedi demeyin, bıyıklı ve sakallı kadınlardan uzak durun. Suratınıza taktığınız maske, sizi bi yere kadar koruyabilir…

Koronavirüsten korunmanın olmazsa olmazı maskedir. Ücretsiz maske kodunuz gelmediyse üzülmeyin. Maske kodunuzu gönderecek kişi, sevgiliniz değil ki.. Sizi mi düşünecek? Emekli amcam, kafayı çalıştırmış ve market poşetini kafasına geçirmiş. Güzel fikir. Sonra havasızlıktan ölmüş mü? Hayır. Önünü göremediği için, belediyenin açtığı çukura düşmüş. Turgut Uyar, “Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor, Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman..”diye boşuna mı söylemiş? “Kafana poşet geçirme” diyen yok. Geçir! Ancak, poşetin üzerindeki yazılar görüş alanınızı kapatmasın. Şunu unutma, ileri görüşlü kişilere korona kolay kolay yaklaşamaz…

Başka? Başka tavsiyem yoktur, şimdilik bu kadar. Koronaya selamlar…