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İstanbul’da yağmur ve dolu sürprizi


İstanbul’da etkili olan yağmur sonrası bazı bölgelerde dolu yağdı.

İstanbul’da dolu sürprizi – Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağmur etkili oldu. Yağmur sonrası ise bazı bölgelerde dolu sürprizi yaşandı. 81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar ise Esenyurt’ta etkili olan dolu yağışı sırasında binaların altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

📆 23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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