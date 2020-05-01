Kasko ve Trafik Sigortası Kampanyaları

Araç sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu olan trafik sigortası ve aynı zamanda isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen kasko sigortası sayesinde çeşitli kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Trafik sigortası ve kasko sigortası için evden çıkmanız gerekmiyor. Sadece birkaç saat içerisinde sigorta poliçenizin hazırlanmasını sağlayan adresler de var. Bu adreslerin başında da sigortam.net geliyor.

Öncelikle Sigortam.net’e tıklamanız durumunda % 50 oranına varabilen indirimlerden faydalanma şansınızın bulunduğunu belirtmek gerekir. Bir de üzerine özel olarak uygulanan internet indirimi ekleniyor. Dolayısıyla çok daha düşük bir bütçe ayırarak hem kasko sigortası hem de trafik sigortası işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bununla birlikte sigorta işlemlerinizin size kazandırdığı çeşitli kampanyalardan faydalanma imkanınız da bulunuyor.

Bu site üzerinden fiyat teklifi talebinde bulunmanız durumunda 20 farklı sigorta şirketinden fiyat teklifi almanız mümkün hale geliyor. 20 farklı sigorta firması ile irtibata geçerek fiyat almanız ve bu fiyatları birbiriyle kıyaslamanız ciddi bir zaman ayırmanızı gerekir. Oysa bu işlemi sizin için gerçekleştiren sigortam.net adresi zaten en düşük fiyata kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor. Böylelikle gereksiz bir zaman kaybı yaşamak tek tek fiyat teklifleri ile uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Sigorta işlemlerinin tamamlanması ise toplamda 3 adımda gerçekleşiyor. Sadece üç adımda sigorta probleminden kurtularak hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bununla birlikte kampanyalardan faydalanma şansını da kaçırmıyorsunuz. Trafik sigortası ya da kasko sigortası yaptırırken en iyi fiyat garantisine ulaşmak aslında işte bu kadar kolay oluyor. Sadece doğru adresler üzerinden fiyat teklifi almanız bile hatırı sayılır bir tasarruf elde etmenizi sağlıyor.

Bu siteye tıkladığınızda konuyla ilgili çok daha detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtları detaylı bir şekilde sitede ziyaretçiler ile paylaşılıyor. Mevcut sigortanızı internet üzerinden yenilemek için de en doğru adresin bu internet sitesi olduğunu belirtmemiz gerekir. Online olarak yapabileceğiniz tüm işlemler saniyeler içerisinde tamamlanıyor. Bu arada sigortam.net internet sitesi tarafından 7/24 hasar destek hizmeti sunulduğu bilgisini de aktarmak gerekiyor. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için hangi adrese tıklamanız gerektiğini artık çok iyi biliyorsunuz.