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THY’den 19 Mayıs’ta #TK1919 sefer sayılı tarihi yolculuk


23 Nisan’da gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayıs’ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor.

23 Nisan’da gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayıs’ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. THY, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Samsun’a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Samsun’a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak.

Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “23 Nisan’ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, tarihi bir uçuş daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’dan Millî Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun’a düzenlenecek bu tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

📆 17 Mayıs 2020 Pazar 02:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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