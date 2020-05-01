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Kadıköy’deki tatbikat kazasında yaralanan itfaiyecilerden biri hayatını kaybetti


Kadıköy’de tatbikat sırasında itfaiye aracının merdiveninin kırılması sonucu apartmanın çatısına düşerek yaralanan itfaiye erlerinden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer itfaiye erinin ise tedavisine devam ediliyor.

Kadıköy’deki feci kazada yaralanan itfaiye erinden acı haber – Tıkla İzle

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak üzerinde bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda sabah saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, tatbikat yapıldığı sırada merdiven aracı kırılmıştı. Merdivenin kırılmasıyla birlikte sepet kısmında bulunan itfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düşmüştü. Hastaneye kaldırılan yaralı itfaiyecilerden Emircan Çolak’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Ali İnal’ın ise durumunun ağır olduğu ve Haydarpaşa Numune Hastanesinde tedavisine devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

📆 09 Mayıs 2020 Cumartesi 20:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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