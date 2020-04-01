Güneşi gören vatandaşlar Bağdat Caddesine akın etti!

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul’un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi vatandaşlarla doldu taştı. Güneşi gören vatandaşlar adeta Bağdat Caddesine akın etti. Bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

İstanbul’da korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle vatandaşlar bazı cadde ve sokaklara çıkarak yoğunluk oluşturdu.

Bağdat Caddesine adeta akın ederek dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Kimi vatandaşlar da restoran önlerinde kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, araç trafiğinin caddede önceki günlere göre arttığı görüldü.