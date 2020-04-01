ATATÜRK’ÜN MİLLETİNE AÇIK DAVETİYESİ…

23 Nisan; vatanı, milleti, devleti için canını, malını, evladını, anasını, babasını gözünü kırpmadan feda ettiği İstiklal Harbi sonrası Türk Milletine en yaraşır yönetim biçimi olan Demokratik Cumhuriyetin temelinin atıldığı gündür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olan 23 Nisan; Türk Milleti’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kula kulluktan Allah’a kulluğa, özgür birey olmaya, vatandaş olmaya adım attığı gündür.

Belki hepimizin yüzlerce kere okuduğu, bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınarak yurdun dört bir köşesine, Türk Milletinin her bir ferdine ulaştırılması istenen “Millete Açık Davetiye’yi” bir kere daha okumanın, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün, hem de Türk Milleti’nin manevi iklimini anlayabilmemiz açısından çok faydalı olacağı kanaatindeyim.

MİLLETE AÇIK DAVETİYE

“Allah’ın izniyle Nisan’ın yirmi üçüncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

Açılış gününü cumaya tesadüf ettirmekle, o günün mübarekliğinden istifade edip, bütün milletvekilleriyle birlikte Hacı Bayram Veli Camisi’nde Cuma namazı kılınarak, Kuran’dan ve namazdan feyz alınacaktır.

Namazdan sonra Peygamber Efendimizin sancağı ve Sakal-ı Şerifi taşınarak, Meclis önüne gidilecektir. Meclis binasına girmeden önce dua okunacak, kurban kesilecektir.

Bugünün kutsiyetini sonsuza kadar ulaştırmak maksadıyla, Ankara’da vali beyefendinin organizesiyle hatim indirilecek, seçme hadisler okunacak, hatmin son kısmı cuma namazından sonra dualarla birlikte Meclis önünde tamamlanacaktır.

Mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden itibaren Kur’an hatimlerinin indirilmesine başlanılarak Cuma günü ezandan önce minarelerde salavat-ı şerife okunacak ve hutbe esnasında halife ve padişahimiz hazretlerinin isimleri zikredilirken, bütün ülkenin bir an evvel kurtulması için dualar edilecektir.

Cuma namazının kılınmasından sonra da hatimler bitirilerek vatanın kurtulması, bunun için milletçe gayret gösterilmesinin lüzumu ve Millet Meclisi’nin vereceği vazifeleri yerine getirmenin ehemmiyetiyle ilgili vaazlar verilecektir.

Daha sonra halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir.

Bu dinî ve vatanî merasimin yerine getirilmesinden ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı beldelerinin her tarafında, hükümet konağına gelinerek Meclis’in açılışından dolayı resmî kutlamalar yapılacak, tebrikler kabul edilecektir.

Yine her tarafta cuma namazından önce münasip şekilde Kur’an, seçme hadisler ve Mevlid-i Şerif okunacaktır.

Bu tebliğin derhal yayınlanıp, her vasıtayla, en hızlı şekilde, en ücra köylere, en küçük askeri birliklere, memleketin bütün teşkilat ve müesseselerine ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa yazılacak, mümkün olan yerlerde bastırılıp dağıtılacaktır.

Cenab-ı Hak’tan tam bir muvaffakiyet niyaz ediyoruz.

Heyeti temsiliye namına, imza…

Mustafa Kemal.

Bu mektubun üzerine söylenecek söz yoktur. Bu milletin her bir ferdi Allah’a, vatana, millete, bayrağa sonuna kadar bağlıdır.

Biz gücümüzü Allah’a olan imanımızdan, vatan, millet, bayrak aşkından alan bir milletiz ki bunu Atatürk Gençliğe Hitabesinde “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!” diyerek dile getirmiştir.

Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu 23 Nisan vesilesiyle birlik, beraberliğimizi pekiştirmeli, vatan, millet, bayrak aşkımızı tazelemeliyiz.

Allah; tarih boyunca mazlumun, mağdurun, garibin, haklının, doğrunun, adaletin, Hakk’ın yanında yer alan bu milleti korusun, kollasın, uyandırsın.

Çıkarları ve tarafı uğruna bu milleti bölmeye, parçalamaya, kendinden olmayanları ötekileştirmeye çalışan hainlerin, zalimlerin, alçakların oyunlarını bozsun.

23 Nisan Türk Milleti’ne, Türk Gençliğine, Türk Çocuklarına kutlu olsun.

AHMET BERHAN YILMAZ