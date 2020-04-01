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Trafikte oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi


İstanbul’da sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu. Trafikteki yoğunluğun bazı noktalarda korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü.

İstanbul trafiği alışılmış haline geri döndü – Tıkla İzle

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul’da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı. Bugün gece saat 00.00’da başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması yoğunluğa neden oldu. İstanbul’un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü. Trafikte oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülenirken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

📆 22 Nisan 2020 Çarşamba 23:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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