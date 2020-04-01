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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Manşet, Toplum » 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı
4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı


Ocakta unutulan yemeğin neden olduğu yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin yangın çıkan eve merdivenle tırmandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Büyükdereboyu Sokağı’nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ocakta pişirilen yemeğin unutulması sonucu 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, evden çıkan dumanlar nedeniyle apartman sakinleri panik yaşadı.

İtfaiye erinin, yangın çıkan eve merdivenle tırmandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

📆 22 Nisan 2020 Çarşamba 21:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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