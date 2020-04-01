MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Büyükşehir, Caferağa, Genel, Mahalleler, Manşet, Toplum » Kadıköy’de İETT otobüsü minibüse çarptı: 1 yaralı
Kadıköy’de İETT otobüsü minibüse çarptı: 1 yaralı


Kadıköy’de, İBB’ye bağlı İstanbul Otobüs AŞ otobüsü, trafik ışıklarında duracağı sırada önünde bulunan bir minibüse çarptı.

Kadıköy’de, İBB’ye bağlı İstanbul Otobüs AŞ otobüsü, trafik ışıklarında duracağı sırada önünde bulunan bir minibüse çarptı. Kazada minibüs şoförü hafif yaralandı.

Kaza, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Evlendirme Dairesi’nin karşısında bulunan trafik ışıklarında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 BG 12 plakalı minibüsün aniden durması sonucu arkasında bulunan İBB’ye bağlı İstanbul Otobüs AŞ otobüsü minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs şoförü Cengiz Kocagöz (40) hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan minibüs ve otobüste maddi hasar meydana geldi.

“Duramadım, mesafe kısaydı”

Otobüs şoförü, “Yağmur yeni yağmaya başlamıştı. Kırmızı yanınca arkadaş aniden durdu. Sağ tarafta motosikletli arkadaşlar vardı. Ben duramadım, mesafe kısaydı. Arkadan vurdum. Sürat, 30-40 kilometre civarındaydı. Şoför emniyet kemeri takmadığı için beli ağrımış. Muayene için hastaneye götürüldü” dedi.

Kazada hafif yaralanan minibüs şoförü Cengiz Kocagöz’ün bir arkadaşı ise “Işıklarda dururken otobüs arkadan çarpmış. Yaralı hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

📆 21 Nisan 2020 Salı 14:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR