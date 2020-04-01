Haftasonu İstanbul’da sokağa çıkma yasağının ilk gününde uymayanlara rekor ceza kesildi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik uygulanan cezai yaptırımların verilerini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaları paylaştı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Emniyet teşkilatımız tarafından bin 405 idari işlem yapılmış, 3 milyon 239 bin 15 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış, 340 bin 242 TL para cezası kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

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