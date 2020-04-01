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Haftasonu İstanbul’da sokağa çıkma yasağının ilk gününde uymayanlara rekor ceza kesildi!


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yönelik uygulanan cezai yaptırımların verilerini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaları paylaştı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Emniyet teşkilatımız tarafından bin 405 idari işlem yapılmış, 3 milyon 239 bin 15 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış, 340 bin 242 TL para cezası kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

Galeri
📆 18 Nisan 2020 Cumartesi 23:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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