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Polis ekipleri denetimlerini bir çok noktada sürdürüyor


Sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden bir sürücüye Umumi Hıfzı Sıha Kanunu’na göre ceza yazıldı.

Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında konulan sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından İstanbul’da polis bir çok noktada denetimlerini sürdürüyor.

Bakırköy Sinan Erdem Spor Kompleksi önünde yapılan uygulamada araçları durduran polis ekipleri evrak ve kimlik kontrolünün yanı sıra araç sürücülerinin de ateşlerini ölçüyor.

Yapılan trafik denetiminde durdurulan Bilal Akbaş yapılan evrak incelemelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine araç sürücüsü Bilal Akbaş, ceza yazan polis ekiplerini ikna etmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre para cezası kesilen Akbaş, “Biz ekmekçiyiz. Belgemizin olmasına rağmen ama aracımızın kiralık olduğu için memur arkadaşlar bunu pek önemsemedi ceza yazdı. Yapacak bir şey yok” dedi.

📆 18 Nisan 2020 Cumartesi 20:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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