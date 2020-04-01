79 yaşındaki yaşlı kadını boğarak öldürdü!

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren bir kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.

Olay geçtiğimiz hafta Bakırköy Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre tek başına yaşayan ve korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, marketten siparişte bulundu.

Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı. Recep Y, yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı istedi. Meral Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini söylemesi üzerine Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından yaşlı kadının cep telefonunu alarak kaçarken yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.

Cinayete ilişkin incelme başlatan polis, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan kurye Recep Y.’nin ilk ifadesinde; “Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti” dediği iddia edildi. Recep Y.’nin Meral Ahmetoğlu’nun evinden aldığı cep telefonunu da sattığı öğrenildi.