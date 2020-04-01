Yasağa rağmen dışarıda dolaşan vatandaşlara ceza yağdı

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan vatandaşlara ceza yağdı. Kısıtlamayı hiçe sayan vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul’un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalar ara vermeden devam ediyor. Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı.

İzinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza yağarken, çalıştığını belgeleyemeyen vatandaşlara da Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.