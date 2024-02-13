14 milyon emekliye Seyyanen zamda son dakika! Seyyanen zam miktarı 10 bin TL’nin üstünde

14 milyon emekliye müjdeli haber! Seyyanen zam da son dakika gelişmesi! 14 milyon emeklinin merakla beklediği Seyyanen zam da son dakika gelişmesi. Seyyanen zam yazılan aksine çok yüksek bir seviye de olacak. İşte Emeklinin merakla beklediği Seyyanen zamla ilgili son dakika kulisleri!

Açlık sınırında kalan emekli için seyyanen zam formülleri tartışılmaya devam ediyor. Seyyanen zamla ilgili son dakika miktar ve rakam ilk defa telaffuz edildi.

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14 milyon emekli son dakika bayram ikramiyesi ve seyyanen zamma kitlenmiş durumda. Hükümetten gelecek açıklamayı bekleyen Emekliye müjdeli haber geldi. Masada kazanmak isteyen emekli sert bir dille, 4 bin TL seyyanen zammı redediyor. Emekliler için son dakika kulis bilgisi geldi. Eğer 4 bin TL seyyanen zam yaparsanız oy moy yok resti çeken emeklinin dediği olacak gibi görünen rakamlar ortaya çıktı.

İlk olarak emekli ikramiyesi artırarak başlanacak müjdelerde artık bayram ikramiyesi netleşti. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın emekli yılı dediği 2024 için seyyanen zam öncesi ramazan ikramiyeleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz’ın yaptığı toplantı da bayram ikramiyeleri netleşti. Bayram ikramiyeleri 2024 yılı itibariyle 5.000 TL olarak hesaplara yatırılacak. Karar resmi gazetede Erdoğan tarafından duyurulacak.

Ramazan Bayramından başlanacak şekilde mart ayının sonunda 31 Mart öncesi 2.000 TL olan bayram ikramiyesi 5.000 TL civarında hesaplara yatacak. Emekliye erken ödeme ile de gönülleri alınması düşünülüyor!

5.000 TL’nin en az olduğu biliniyor ancak Emekli için burada da sürpriz rakamlar konuşulmaya başlandı. Kadikoygazetesi.com olarak 5.000 TL üstünün olmadığını düşünüyoruz. Ancak burada bir sürpriz gelirse de kimse şaşırmasın!

Seyyanen zam için rekor seviye!

Tüm emeklileri kapsayacak şekilde Seyyanen zam için de çalışmalar sürüyor. Hükümetin masasında olan 4.000 TL ve 5.000 TL seyyanen zam haberleri basına servis edilmişti. Ancak gelen tepkilere kimse inanamadı. Emekliler için seyyanen zam da bir kulis daha yapıldı.

Eğer açlık sınırında olan Emeklilere seyyanen zamda rekor yapmazsak biz bitiyoruz anketleri sunulursa Emeklinin sesi duyulmuş olacak. Seyyanen zam için 8.000 TL bile yetersiz bulanlar var. Emekliye seyyanen zam için şu an için hakettiğimiz 12 bin TL almamız diyeren Emekliler savaşı kazanacak gibi duruyor.

Emekli maaşlarına geriye dönük alacaklardan vazgeçip 12 bin TL seyyanen zam yaparak tüm seçimi kazanma kozu oynanacak. Hükümet tarafından 8.000 TL ile 12.000 TL arasında seyyanen zam olacak haberlerinin yaptırılması da emekliyi mutlu ediyor. Çünkü hem 2 ek zam, hem seyyanen zam hem de bayram ikramyeieleri aynı yerden gelen isteklerden zamlanmıştı.

2024 yılında Emekliye müjde bitmeyecek gibi duruyor. 8.000 TL ve 12.000 TL arasında seyyanen zamma emekli de istekli.