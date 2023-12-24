Günler sonra duyurulacak Asgari Ücret işverenleri üzecek!

2024 Asgari ücret fiyatı belli oluyor. Asgari Ücret ne kadar olacak? Yüzde 40’ın üstünde olacak Asgari Ücret için refah payı eklenmesiyle adeta büyük bir şok yaşanacak. İşte komisyondan gelecek Asgari Ücret fiyatı.

Asgari Ücrete gelecek zam belli oluyor!

Asgari ücret tespit komisyonu, 2024 zammı için açıklama yapacağı günü Ak Parti cuma günü olarak duyurdu. 29 Aralık tarihinde Asgari Ücrete gelecek zam açıklanacak. Ancak kulislerde son dakika refah payı etkisiyle Asgari Ücrete gelecek zam %50 gibi düşünülüyor.

7 milyon Asgari Ücretli bekliyor!

Maaşlara gelecek zammı 7 milyon Asgari Ücretli bekliyor. Asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. 3. toplantı sonrası Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Tespit komisyonu arasında müzakereler sürecek. İşçi ve işveren tarafı tarafından ortak karar alınarak 29 Aralık tarihinde Asgari Ücret duyurulacak. Bu haftanın son gününde Asgari Ücret fiyatı netleşecek.

En az yüzde 40 zam gelecek!

Merkez Bankası aralık ayı enflasyon oranını açıkladıktan itibaren Asgari Ücrete en az yüzde 40 zam gelecek. Asgari Ücrete gelecek yüzde 40’lık zam sonrası ASgari Ücret 15.962 TL olacak. Anca kulislerden gelen Refah payı zammı ile Asgari Ücrete yüzde 50 zam gelebilir.

2024 Asgari Ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret en az Yüzde 40 zamla 15.962 TL olacak.

Asgari ücret en az yüzde 45 zamla 16.532 TL olacak.

Asgari Ücret en fazla yüzde 50 zamla 17.103 TL olacak.

İşverene de Asgari ücretliye de sabır!

Asgari Ücret zammında patronlara da büyük bir yük düşecek. En düşük Asgari ücret 15.962 TL olması durumunda işverene maliyeti 21 bin TL’yi geçecek. İşveren için Asgari Ücretliye verilecek zam kasalardan 21 bin TL’yi çıkartacak. Bu parayla ne Asgari Ücretli doyar, ne işveren yaşar yorumları yapılmaya başlandı.