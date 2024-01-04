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Kadıköy Gazetesi

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Kadıköy’de 10 öğrencinin bulunduğu servis kaçırıldı!

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Kadıköy’de akıl almaz olay. İçinde öğrencilerin bulunduğu servis kaçırıldı. Kaçırılan 10 öğrenci yakın bir yerde indirildi. Polis kaçıran zanlıyı arıyor.

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi’nde bu sabah akıl almaz bir olay gerçekleşti. Bir siteden öğrenci alan ve içinde 10 öğrencinin bulunduğu servis, bir kişi tarafından kaçırıldı.

Servisin kaçırılışı güvenlik kamerasına yansırken, servis Pendik’te bulundu.

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İçindeki öğrencileri biraz uzaklaştıktan sonra indiren kişinin, kaçtığı öğrenildi.

Polis servisi kaçıran şüpheliyi arıyor.

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berkay
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