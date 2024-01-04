Kadıköy’de 10 öğrencinin bulunduğu servis kaçırıldı!

19 Mayıs 02 Haziran 2020

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen, Türkiye’nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması ‘Atıksız Yaşam Hareketi’ projesini 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hayata geçiriyor. ‘Atıksız Yaşam Hareketi’, kadın kooperatifleri başta olmak üzere, yerel üreticinin ürünlerinin yer alacağı ve ambalajsız olarak satılacağı ‘Dükkan’ın açılışı ile başlıyor. Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini […]