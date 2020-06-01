Espor Türkiye

Espor Türkiye, resmen üç büyüklerin League of Legends oyununa girmesi ile birlikte, Türkiye’de Esporun dikkatini çekmeye başladı daha büyük bir kesimle büyümeye devam etti. Bu yeni dünyaya, sayısı her geçen gün artan üyeler gelmektedir.

Uzun adıyla elektronik spor, kısa adıyla Espor, 2000’li yılların başından itibaren ödüllü turnuvaların hızlanmasıyla varlığını hissettiren bir spor ve oyuncular profesyonel liglerde resmi liglerde ve etkinliklerde oyun oynayarak yeni bir dünya oluşmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığı – Spor Genel Müdürlüğü’nce sporcu lisansı verilmektedir, oyun oynayarak hayatlarını kazananlar profesyonel oyuncu sayılmakta olduğu için Espor Türkiye gün geçtikçe büyümektedir. E-sporların başlangıç ​​yaşı 13-14 arasında kabul edilirken, oyuncular genellikle 30 yaşına ulaşmadan önce sektörden emekli olurlar. E-spor alanındaki en popüler oyunlar League of Legends, Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Overwatch, ve Hearthstone.

Turkey Gaming Espor’a yapılan yatırımların, halen bebek adımları olarak atılan sektörün geleceğine büyük bir ışık tuttuğunu söylemek mümkün. Futbol kulüplerinin yakından takip ettiğimiz Türkiye’de sektöre girmesinin yanı sıra, özellikle Kore ve Çin gibi ülkelerde büyük spor kulüplerine, Amerika ve Avrupa’da büyük spor kulüplerine Espor ekiplerine yatırım yaparken, Esporların bir kültür haline geldiği açıktır.

Günümüzde, yeni nesil giderek “geleneksel” sporlardan uzaklaşıyor ve bazen daha rekabetçi ve bazen daha heyecan verici olabilen profesyonel oyun dünyasına adım atıyor. Ödül havuzu 20 milyon dolara kadar yükselebilirken, anlık seyirci sayısı Dünya Şampiyonası adıyla düzenlenen yüz milyonlarca büyük turnuvada ve küresel, dijital, dinamik ve genç bir kitleye sahiptir.

Espor Türkiye, izleyicilerin geleneksel sporlarda olduğu gibi heyecanlı ve yerleşik oyuncularla olduğu kadar çok seyircili bir spordur. Oyuncular ve takımlar genellikle maçlarını ve etkinliklerini öncelikle bunun için kullanılan bir video akışı hizmeti olan Twitch aracılığıyla yayınlama eğilimindedir. Turkey Gaming ile YouTube son yıllarda bu sektöre taşınmaya başladı, ancak Twitch de Espor Türkiye için hala öncelikli olarak bunun için tercih edilen bir yol olarak görülüyor.

Ayrıca okuyucularımıza her şekilde iletmek için GIT olarak büyük bir tutkuyla takip ettiğimiz dünyayız, Turkey Gaming’i mümkün olan en profesyonel şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Espor Türkiye, oyunlar veya genel olarak herhangi bir şey hakkında en ufak bir sorunuz varsa, sitemizdeki iletişim formu, Facebook veya Twitter hesaplarımız aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için; https://www.purplepan.com/turkiyede-espor-ve-dunyada-espor/