İşte Meteoroloji’den Yeni Kar Tahmini: Kar Yağışı En Çok İstanbul’a Yakışıyor!

Kar yağışları İstanbul’da etkisini ne zaman gösterecek sorusu yanıtlandı. Meteoroloji açıklamasına göre karın etkili olacağı şehirler ve iller belirlendi.

Kar yağışı ne zaman ülkemizde aktif olarak etkisini gösterecek çok merak ediliyordu. Bu soru artık yanıtlandı diyebiliriz. İstanbul’da son zamanlarda yaşanan sıcak hava dalgası, önümüzdeki günlerde yerini yağmurlu ve serin bir havaya bırakmaya hazırlanıyor. Kentte yaşayanlar için önemli bir hava durumu güncellemesi, Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’in canlı yayında yaptığı açıklamalarla geldi. Şen, İstanbul’da hafta sonu beklenen hava durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Öncelikle, bugün ve yarın İstanbul’da sıcaklığın daha da artacağına dikkat çekiyor. Bugün için beklenen sıcaklık 12 derece civarında olacakken, yarın bu sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Ancak, Şen’in vurguladığı gibi, bu sıcak hava çok uzun sürmeyecek. Cuma gününden itibaren kentte yağışlı bir hava etkili olmaya başlayacak.

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Cuma Günü Kar Yağışı Bekleniyor

Cuma günü yağışın başlaması bekleniyor ve bu yağışların hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülüyor. Özellikle cumartesi günü, yağışın daha da kuvvetlenerek etkisini artıracağına işaret eden Şen, bu durumun su baskını ve sel riski yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İstanbul sakinlerinin bu günlerde dikkatli olmaları ve olası risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Kar yağışı konusuna gelince, Şen, İstanbul’da kar yağışı ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor. Gerekli soğumanın olmayacağını ve yağışların daha çok karla karışık yağmur şeklinde olabileceğini ifade ediyor. Hafta sonu sıcaklıkların daha da düşeceğini belirten Şen, cumartesi günü için 9 derece, pazar günü için ise 10 derece sıcaklık bekleniyor. Pazartesi günü ise yağışın duracağı ve sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlayacağı öngörülüyor. Özetle, İstanbul’da hafta sonu yağışlı ve soğuk bir hava hakim olacak. Cuma günü başlayacak yağışlar, özellikle cumartesi günü kuvvetlenerek devam edecek. İstanbulluların, özellikle cumartesi günü su baskını ve sel riskine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Kar yağışı ihtimali düşük olmakla birlikte, hafta sonu sıcaklıkların cumartesi 9 derece, pazar günü ise 10 derece civarında olması bekleniyor. Pazartesi günü ise havanın yeniden açacağı ve sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.