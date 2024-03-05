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4.716 TL taksitle 600.000 TL kredi müjdesi! Ziraat Bankası kredi vanalarını açtı! Oluk oluk akıyor

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Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için yeni bir destek kredisi paketi duyurdu. Merkez Bankası’nın uyguladığı parasal sıkılaştırma politikaları sonucunda artan kredi faiz oranlarına rağmen, Ziraat Bankası aylık sadece 4.716 TL taksit ödeyerek 600 bin TL kredi kullanma fırsatı sunuyor. Bu kampanya, özellikle birlikte konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir imkan sağlıyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyasının Detayları

Ziraat Bankası’nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası, en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek konut kredisi kullanabilmesine olanak tanıyor. Bu kampanya sayesinde, birden fazla kişinin gelir beyanıyla daha yüksek tutarlı kredileri kolayca ödeyebilmesi hedefleniyor.

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Ziraat Bankası Kampanyanın Başvuru Şartları:

Düzenli geliri bulunan en az 2, en fazla 5 kişi bu krediden yararlanabilir.

Kredi, ortaklardan birine, birkaçına ya da tümüne kullanılabilmektedir.

Kredi tutarı, SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporundaki değere ve BDDK tarafından belirlenen oranlara göre hesaplanıyor.

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir ve banka tarafından gerek görüldüğünde ek teminat istenebilir.

Kredi kullanıcılarına hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası sunulmaktadır.

600.000 TL Kredi Hesaplama Örnekleri

Ziraat Bankası’nın bu kampanyası kapsamında, %3,89 faiz oranıyla 120 ay vadeli konut kredisi çeken kişiler, 5 kişi ortak olmaları halinde, aylık 4.716 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Bu sayede, özellikle genç çiftler ve aynı evi paylaşmayı düşünen arkadaş grupları için büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor.

Ziraat Bankası’ndan konut kredisi almak için izlemeniz gereken adımlar ve dikkat etmeniz gereken noktalar aşağıda sıralanmıştır. Bu süreç, başvuru koşullarından, gerekli belgelere ve değerlendirme sürecine kadar genel bir rehber niteliğindedir. Ancak, bankanın politikaları ve kredi koşulları zaman içinde değişebileceği için en güncel bilgileri almak adına Ziraat Bankası’nın resmi web sitesini ziyaret etmeniz veya doğrudan bir şubesi ile iletişime geçmeniz önerilir.

Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından Ziraat Bankası, vatandaşlara konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Banka, uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile dikkat çekiyor. Peki, Ziraat Bankası’ndan konut kredisi nasıl alınır? İşte adım adım süreç:

Adım 1: Faiz Oranları ve Kredi Koşullarını İnceleyin

Ziraat Bankası’nın güncel konut kredisi faiz oranları ve kredi koşulları, bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor. Sabit veya değişken faiz seçenekleri arasından, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.

Adım 2: Ön Başvuru

Bankanın internet sitesi üzerinden veya doğrudan bir şubeye giderek ön başvuru yapabilirsiniz. Bu aşamada, temel bilgileriniz ve kredi tercihleriniz alınır.

Adım 3: Gerekli Belgeler

Konut kredisi başvurusu için gerekli belgeler arasında kimlik belgesi, gelir belgesi, ikametgah belgesi veya son üç aya ait fatura, ve alınacak konuta ait tapu kaydı bulunuyor.

Adım 4: Başvuru ve Değerlendirme

Gerekli belgelerle birlikte Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka, başvurunuzu ve finansal durumunuzu değerlendirerek kredi onayı verip vermeyeceğine karar verir.

Adım 5: Ekspertiz ve Kredi Onayı

Almak istediğiniz konut için banka tarafından bir ekspertiz işlemi gerçekleştirilir. Kredi onayı alındıktan sonra, kredi sözleşmesi imzalanır ve kredi kullanım süreci başlar.

Adım 6: Kredinin Kullanılması ve Geri Ödeme

Kredi tutarı, genellikle satıcının hesabına aktarılır. Kredi geri ödemeleri, banka ile yapılan anlaşma çerçevesinde düzenli olarak yapılmalıdır.

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Harun Kılıç
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