Emeklilere bu ay ara ek zam! Emekli yılına mahsus 4.500 TL seyyanen seçim zammı formülü

Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca emekli vatandaş, sabah saatlerinde müjdeli bir haberle güne başladı. 16 milyon emekli vatandaşa yönelik, yerel seçimler öncesinde yeni zam haberleri duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki 4A, 4B (eski adıyla Bağ-Kur) ve 4C (memur emeklileri) dahil olmak üzere tüm emeklilere, Mart ayında uygulanacak ek zam müjdeleri geldi.

2024: Emekliler Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla 2024 yılı, emekliler yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda, emeklilere yönelik çok sayıda destek ve sosyal yardım müjdesi verildi. Özellikle emekli maaşlarına uygulanacak zamlar, emeklilerin hayat standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Maaşlara Uygulanan Zam Oranları

Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları üzerinden hesaplanan emekli maaş zammı, başlangıçta %37,50 olarak belirlenmişti. Ancak yapılan Kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilere %5 oranında refah payı eklenmesiyle bu oran %42,50‘ye yükseltildi.

Mart Ayında Ek Zam ve Seyyanen Zam İddiaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın son açıklamalarına göre, emekli maaşlarına bir zam daha yapılarak oran %49,25 seviyesine çıkarıldı. Aynı zamanda, en düşük emekli aylığının 10 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde emeklilere yönelik seyyanen zam müjdesi de gündemde. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, ek zam çalışmalarının yapıldığını ve emekli maaşlarının asgari ücrete göre yeniden düzenleneceğini, hatta 17 bin TL seviyesine ulaşabileceğini iddia etti.

Gazeteci Fatih Portakal da emekli aylıklarına Mart ayında ortalama 4.500 TL seyyanen zam yapılacağını belirtti. Bakanlıkların bu konuda çalışmalara başladığı bilgisi paylaşıldı. Türkiye’de emekliler, 2024 yılında, Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetin yeni destek ve zamlarıyla ekonomik olarak güçlendiriliyor. Yapılan bu artışlar, emeklilerin yaşam kalitesini artırma ve ekonomik refahını iyileştirme amacını taşıyor. Yeni zamlar ve sosyal desteklerle, emeklilerin yüzünü güldüren haberler peş peşe geliyor. Bu gelişmeler, emeklilik dönemlerini daha konforlu ve güvende geçirmelerine olanak tanıyor.