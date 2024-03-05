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1997-1998 arası sigortalı olanlara son dakika! 44-45 yaşında erken emeklilik talih kuşu

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Türkiye’nin emeklilik sistemine yönelik en yeni düzenlemeleri, birçok vatandaşın erken emeklilik hayallerine ışık tutuyor. Meclisten gelen son haberlere göre, ilk işe giriş tarihi 1997 ve 2008 arasında olan vatandaşlara 44-45 yaşında erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu önemli gelişme, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için büyük bir müjde olarak kabul ediliyor.

Mevcut Durum ve Geçmişteki Yasal Düzenlemeler

2023 yılında yapılan yasal düzenlemeyle, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişilere yönelik emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemeyle, yaş şartı olmadan emeklilik imkanı sunuldu. Ancak, belirlenen tarih nedeniyle bir gün bile geç kalan vatandaşların 17 yıl daha fazla çalışmaya mahkum edilmesi, toplumda büyük bir adaletsizlik olarak görüldü ve tepkilere neden oldu.

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Yeni Kanun Teklifi ve Getirdikleri

Kayseri Milletvekili Mahmut ARIKAN tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, emeklilik şartlarında önemli iyileştirmeler öngörüyor. Teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nda yapılacak değişiklikleri içeriyor.

Emeklilik Şartlarında Önemli Değişiklikler

Teklife göre, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa sigortalı olan kadınlar 60, erkekler ise 62 yaşında ve en az 15 tam yıl prim ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanabilecek. Ayrıca, aynı dönemde sigortalı olanların 61 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl prim ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığı alabilmesi planlanıyor.

44-45 Yaşında Emeklilik Fırsatı

Daha da önemlisi, 8 Eylül 1999’dan 30 Nisan 2008’e kadar ilk defa sigortalı olanlar için 45 yaşını doldurma ve 9000 gün prim ödeme şartıyla tam yaşlılık aylığından yararlanma imkanı sunuluyor. Bu düzenleme, özellikle erken emeklilik bekleyen vatandaşlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Kanun teklifinde ayrıca, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nda uygulanan güncelleme katsayısının artırılması da talep ediliyor. Bu değişiklikle, emeklilik maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı ve gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının toplamına dayanarak artırılacak.

Bu kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, ilk işe giriş tarihi 1999 ve 2008 arası olan kişilere erken emeklilik hakkı tanınacak. 9000 prim gününü dolduran vatandaşlar, 45 yaşında emekli olma şansını elde edecek. Bu, emeklilik sistemimizde büyük bir değişiklik olacak ve birçok vatandaşımızın hayatını olumlu yönde etkileyecek.

 

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Harun Kılıç
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