İstanbul’da hissedilen deprem sonrası garip detay: ” Olmaması enteresan”

Çanakkale’nin Yenice ilçesi, dün akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. İstanbul, Bursa ve Balıkesir’de de hissedilen bu deprem, bölgenin sismik hareketliliği açısından önemli bir olayı tekrar gündeme getirdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, depremin Yenice-Gönen fayı üzerinde meydana geldiğini belirterek, sağ yanal doğrultu atımlı bir fayın etkili olduğunu vurguladı. Depremin ardından herhangi bir artçı sarsıntının olmaması dikkat çekici bulunuyor. Bu durum, bölgedeki sismik hareketliliğin daha yakından izlenmesi gerektiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Bölgedeki Sismik Hareketliliğe Dikkat

Prof. Dr. Süha Özden ve ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, bölgedeki sismik hareketliliği detaylı bir şekilde değerlendirdi. Son bir yıl içinde Marmara Denizi’nin güneyindeki sismik stresin arttığı gözlemleniyor. Bu artış, küçük ve orta büyüklükteki depremlerin daha sık meydana gelmesine neden oluyor.

7’den Büyük Deprem Olasılığı

Bölge, Kuzey Anadolu Fayı’nın güneyinde kritik bir konumda bulunuyor. Tarihsel ve aletsel dönem geçmişleri, 7’den büyük depremlerin her zaman olma olasılığını taşıdığını gösteriyor. Ancak, bu, dünkü depremin hemen ardından büyük bir deprem olacağı anlamına gelmiyor. Süreç, yakından izlenmeli.

Büyük Depremler ve Tetikleme Potansiyeli

Yenice’de meydana gelen depremin, beklenen büyük Marmara depremine doğrudan bir etkisi olup olmadığı da değerlendirilen konular arasında. Bu tür bir depremin büyük bir depremi tetikleme ihtimali düşük olsa da, Marmara Bölgesi’nin genelinde stresin arttığı görülüyor. Bu, farklı fay segmentlerinde büyük depremlerin olasılığını her zaman canlı tutuyor.

Önlemler ve Toplumsal Hazırlık

ÇOMÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, bölgedeki depremlerin tektonik açıdan önemli göstergeler olduğunu belirtiyor. Geçmişte farklı büyüklüklerde depremler üreten fayların gelecekte de depremler üretebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, depremlerin zararlarını azaltacak önlemlerin alınması büyük önem taşıyor. Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sismik hareketliliğin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Büyük depremlerin olasılığı ve bölgedeki fay hatlarının etkinliği, toplumun ve yetkililerin dikkatle izlemesi gereken konular arasında yer alıyor. Özellikle, alınacak önlemler ve toplumsal hazırlık, olası zararların en aza indirilmesi için kritik öneme sahip.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler’e göre, Yenice’deki deprem gibi bölgedeki diğer depremler de aktif faylar tarafından üretiliyor. Son yüzyıl içinde bölgede 6’nın üzerinde farklı büyüklüklerde birçok depremin meydana geldiği gözlemleniyor. Bu bölgenin tektonik açıdan aktif olduğu ve çeşitli fay tiplerinin bulunduğu vurgulanıyor.

Bekler, Güney Marmara Bölgesi ve Biga Yarımadası’nın geçmişte depremlere ev sahipliği yaptığını ve gelecekte de benzer şekilde depremlerin oluşabileceğini belirtiyor. Bu bölgedeki depremlerin rastgele olmadığı, ancak hangi fayın ne zaman deprem üreteceğinin bilinmediği vurgulanıyor.

Depremlerin kaçınılmaz olduğu ve önemli olanın toplum olarak bu depremlere karşı hazırlıklı olmak ve zararları en aza indirmek olduğu ifade ediliyor. Bunun için bilimsel çalışmaların önemi vurgulanarak, toplumun ve yönetimlerin bu konuda gereken önlemleri alması gerektiği belirtiliyor.

Depremlerin kaçınılmaz olduğu ve önemli olanın toplum olarak bu depremlere karşı hazırlıklı olmak ve zararları en aza indirmek olduğu ifade ediliyor. Bunun için bilimsel çalışmaların önemi vurgulanarak, toplumun ve yönetimlerin bu konuda gereken önlemleri alması gerektiği belirtiliyor.

Depremlerle ilgili olarak yapılan özel çalışmalar, geçmişte yaşanan depremlerin incelenmesiyle bu bölgedeki deprem süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor. Araştırmalar, bölgedeki büyük depremlerin genellikle 250 ila 300 yıl arasında meydana geldiğini gösteriyor. Ancak bu sürelerin kesin olmadığı ve depremlerin ne zaman olacağının önceden tahmin edilemediği belirtiliyor.