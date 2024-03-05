Parasız kalana hızır gibi yetişti: 125.000 TL acil destek kredisi! Vakıfbank bu şarta uyana anında veriyor

Türkiye’de finansal zorluklar içinde bulunan vatandaşlara yönelik Vakıfbank tarafından başlatılan yeni kampanya, acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için hızlı ve pratik bir çözüm sunuyor. Bu yenilikçi hizmet ile müşteriler, tek bir SMS ile kolayca 125 bin TL’ye kadar kredi talebinde bulunabiliyor. Bu kampanya, özellikle maddi sıkıntılarla başa çıkmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Mart ayındaki faiz oranı güncellemesi ile hayata geçirilen bu kampanya, Vakıfbank’ın müşterilerine acil durumlarda finansal destek sağlama amacını taşıyor. Müşteriler, bu kampanya sayesinde anında nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve hesaplarına hızlı bir şekilde para transferi gerçekleştirilebiliyor. Vakıfbank, bu hizmeti ile müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedefliyor ve acil finansal ihtiyaçlar için pratik bir çözüm sunuyor.

Kredi talebinde bulunmak isteyen müşteriler, SMS veya mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla kolayca başvuru yapabiliyorlar. Vakıfbank, bu kampanya ile müşterilerine cazip taksit seçenekleri ve 3 aylık ödeme erteleme fırsatı sunuyor. Kredi tahsis ücreti olarak %0.5 alınırken, bu ücrete ek olarak %15 BSMV ekleniyor. Kampanya koşulları, müşterinin profil özelliklerine göre değişebilecek aylık faiz oranlarını içeriyor ve banka, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutuyor.

Vakıfbank’ın bu kampanyası, acil nakit ihtiyacı olan müşterilerin finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Ödeme esnekliği ve seçenek zenginliği ile dikkat çeken bu kampanya, vatandaşların maddi zorluklarla daha kolay başa çıkabilmesine olanak tanıyor. Ancak, müşterilerin kampanyadan faydalanırken kredi koşulları ve geri ödeme şartlarını dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Kredi kullanmayı düşünen vatandaşların, kampanya detaylarını dikkatlice incelemeleri ve kendi finansal durumlarına uygun olup olmadığını değerlendirmeleri önerilir. Vakıfbank, bu kampanyayla müşterilerine acil durumlarda yanlarında olduğunu göstermeyi ve finansal açıdan destek olmayı hedeflemektedir. Bu pratik çözüm, maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalan herkes için değerlendirilmesi gereken bir fırsat sunmaktadır.

Kredi 12 aylık bir vade ile %3,95 aylık faiz oranı üzerinden hesaplanmıştır. Taksit periyodu aylık olarak belirlenmiş ve ödemesiz dönem bulunmamaktadır. Krediye uygulanan vergiler Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) olarak belirtilmiş ve her ikisi için de oran %15 olarak uygulanmıştır.

Kredi tahsis ücreti olarak 625 TL alınmış ve ekspertiz ücreti talep edilmemiştir. Toplam ödenecek tutar 170.529,06 TL olarak hesaplanmış ve aylık taksit tutarı 14.210,77 TL olarak belirlenmiştir. Bu kredi teklifinde yıllık maliyet oranı %84,5273 olarak hesaplanmıştır.

Kredi Hesaplama Özeti:

Kredi Miktarı: 125.000 TL

125.000 TL Vade: 12 ay

12 ay Aylık Faiz Oranı: %3,95

%3,95 Taksit Periyodu: Aylık

Aylık KKDF Oranı: %15

%15 BSMV Oranı: %15

%15 Toplam Ödenecek Tutar: 170.529,06 TL

170.529,06 TL Aylık Taksit Tutarı: 14.210,77 TL

14.210,77 TL Kredi Tahsis Ücreti: 625 TL

625 TL Ekspertiz Ücreti: 0 TL

0 TL Yıllık Maliyet Oranı: %84,5273

Bu hesaplama, kredi maliyetlerinin anlaşılması açısından önemlidir. Yıllık maliyet oranı, kredinin toplam maliyetini yansıtan bir göstergedir ve kredi karşılaştırmalarında kullanılabilir. Kredi alırken, tüm maliyet unsurlarını ve yıllık maliyet oranını dikkate almak önemlidir.