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Prof. Dr. Naci Görür kara haberi tez söyledi! O illerde ortalık karıştı: ‘7 üzeri deprem’ uyarısı yaptı

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6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ünlü jeolog Prof. Dr. Naci Görür’ün 7 üzeri deprem uyarısı yaparak işaret ettiği 18 il arasında bulunan Hakkari’de, deprem riskine karşı hazırlıklar hız kazandı. Görür’ün özellikle vurguladığı Hakkari’de, yapıların gözlemsel risk durumu analizi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda, bazı mahallelerdeki yapı stokunun yüzde 80’ine varan oranlarda riskli yapılardan oluştuğu belirlendi.

Hakkari’de Depreme Karşı Geniş Çaplı Hazırlık

Deprem kuşağında yer alan Hakkari, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla önemli adımlar atıyor. Toplamda 56 arama kurtarma ekibi kurularak, 2 bin polis, jandarma ve öğretmene arama kurtarma eğitimi verilmekte. Aynı zamanda, kentteki 2 bin 500 yapının deprem risk analizinin yapılması için çalışmalar yürütülüyor.

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Yapılan Çalışmalar ve İlk Adımlar

İçişleri Bakanlığı’nın himayesinde, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, ilk olarak 56 kurtarma ekibi oluşturuldu. Bu ekipler, il genelinde deprem ve diğer acil durumlara müdahale edebilmek için hazırlanıyor.

Kentte 2015’ten önce inşa edilen 2 bin 500 yapının depreme karşı dayanıklılığı inceleniyor. Bu inceleme için üniversite ile belediye arasında bir protokol imzalanarak, yapıların deprem risk durumlarının belirlenmesine yönelik bir çalışma başlatıldı. Bu hizmetten şu ana kadar yaklaşık 600 kişi faydalanmak için belediyeye başvuruda bulundu.

Vali Çelik’ten Açıklamalar

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, Hakkari ve çevresinin deprem riski altında olduğunu ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Çelik, “Buradaki fay bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa 20 yıl, 30 yıl sonra enerjisini boşaltacak” diyerek, depreme dirençli kentler oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Naci Görür’den Önemli Uyarılar

Prof. Dr. Naci Görür, daha önce yaptığı açıklamada, Hakkari’nin de içinde bulunduğu 18 ilin ciddi deprem riski altında olduğunu belirtmiş ve bu bölgelerde yaşayanların fay hatları üzerindeki tehlikeye dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmişti. Görür, bu illerin altındaki fayların çok güçlü olduğunu ve 7 ve üzerinde deprem oluşturma kapasitelerine sahip olduğunu söylemişti.

Hakkari’de ve diğer risk altındaki illerde yapılan bu hazırlıklar, olası bir depreme karşı alınabilecek önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Vatandaşların ve yetkililerin bu tür uyarıları dikkate alması, can ve mal kaybını en aza indirgeyebilir.

author avatar
Harun Kılıç
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