Prof. Dr. Naci Görür kara haberi tez söyledi! O illerde ortalık karıştı: ‘7 üzeri deprem’ uyarısı yaptı

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Türkiye’de Deprem Gerçeği ve Yeni Uyarılar: Prof. Dr. Naci Görür’den Önemli Mesajlar Türkiye, jeolojik yapısı gereği yoğun deprem aktivitesine sahip bir ülke. Bu gerçeklik, özellikle Bilim Akademisi üyesi ve saygın Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür tarafından sıkça vurgulanıyor. Görür, Türkiye’nin her noktasında, beklenmedik bir zamanda 7 ve üzeri büyüklükte depremlerin meydana gelebileceğine dikkat çekiyor. […]
ürkiye’de imar aykırılığı nedeniyle kaçak yapı statüsünde olan taşınmaz sahipleri, yıkım korkusu yaşarken, Mehmet Özhaseki’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasıyla birlikte kulislerde hareketlilik başladı. Bu atama, 2024 yılında yeni bir imar barışı affı müjdesinin kapılarını aralayabilir mi sorusunu gündeme getiriyor. İmar Barışı İçin Artan Umutlar ve Beklentiler Seçim öncesinde BBP Başkanı ve […]
Türkiye genelinde, özellikle emeklilik maaşlarıyla geçinmeye çalışan vatandaşlar için devlet ve yerel yönetimler tarafından çeşitli destek paketleri sunuluyor. Isınma, enerji ve sosyal desteklerin yanı sıra, son dönemde artan et fiyatları göz önünde bulundurularak, emeklilere yönelik et yardımı da yapılmaya başlandı. Devlet ve Belediyelerden Emeklilere Tam Destek Emekliler, uzun zamandır yaşam maliyetlerini karşılamakta zorlanıyorlar. Bu durum, […]
Türkiye, Şubat ayında yaşanan kuraklık ve Afrika’dan gelen toz taşınımı ataklarının ardından, Mart ayıyla birlikte beklenen yağışlarla nefes almaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen ve ülkenin birçok bölgesinde su kaynaklarını yeniden canlandırması umut edilen yağışların, Mart ayı itibarıyla yüzleri güldürmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kuttusi Demir‘in verdiği bilgilere göre, Mart ayının ilk haftası için yağış potansiyelinin giderek […]