Mart 2024 BMW Fiyat Listesi baştan çıkardı: 1-2-3-4-5, M, X ve i Serisi Yeni Fiyatlar Bomba

Alman otomotiv devi BMW, 2024 Mart ayına ait yeni fiyat listesini duyurdu. Otomobil severlerin merakla beklediği fiyat listesi, geçen aya göre yapılan zamları gözler önüne seriyor. 1-2-3-4-5, M, X ve i serisi gibi popüler serilere ait araçların liste fiyatları, BMW’nin resmi açıklaması ile otomobil piyasasına sunuldu.
BMW’nin giriş seviyesi modelleri olan 1 ve 2 serisi, mart ayında 1.982.000 TL‘den başlayan fiyatlarla listelendi. Özellikle BMW 118i Sport Line ve BMW 218i Gran Coupé Sport Line modelleri, performansı ve tasarımıyla dikkat çekiyor.
BMW 3 serisi, mart ayında 3.063.500 TL‘den başlayan fiyatlarla sunulurken, 4 serisi 3.682.700 TL‘den başlayan fiyatlarla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu. Her iki seride de M Sport ve Edition M Sport gibi özel donanım paketlerine sahip modeller yer alıyor.
BMW’nin üst segment modelleri olan 5, 6, 7 ve 8 serileri, lüks ve konforu zirveye taşıyor. BMW 5 serisi, 5.871.400 TL‘den başlayan fiyatlarla, 8 serisi ise 13.610.300 TL‘den başlayan fiyatlarla listelendi. BMW 7 serisi ve 6 serisi de yüksek donanım seviyeleri ve üstün performanslarıyla dikkat çekiyor.
BMW X serisi, SUV segmentindeki iddiasını sürdürüyor. X1‘den X7‘ye kadar uzanan model yelpazesi, macera ve performans tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap veriyor. BMW X7 xDrive40d M Excellence, 20.298.800 TL‘lik fiyatıyla lüks ve performansı bir arada sunuyor.
BMW M serisi, performansıyla adından söz ettiren modelleri barındırıyor. M2‘den M8‘e kadar uzanan geniş model skalası, yüksek performans ve sürüş keyfini arayanlar için ideal seçenekler sunuyor. BMW M8 Coupé xDrive, 18.605.400 TL gibi dikkat çekici bir başlangıç fiyatına sahip.
BMW’nin elektrikli araç serisi i, i4 ve i7 modelleriyle çevreci ve teknoloji severlere hitap ediyor. BMW i7 xDrive60 M Excellence, 9.138.500 TL‘den başlayan fiyatıyla lüks ve sürdürülebilirliği birleştiriyor. BMW’nin 2024 Mart ayı güncel fiyat listesi, markanın farklı ihtiyaç ve beklentilere cevap veren geniş model yelpazesini ortaya koyuyor. Yapılan zamlarla birlikte, her serideki araçlar farklı donanım seviyeleri ve özellikleriyle otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. BMW’nin lüks, performans ve elektrikli araç segmentlerindeki iddialı konumu, yeni fiyat listesiyle bir kez daha pekiştiriliyor.
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