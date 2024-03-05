Bakan Vedat Işıkhan az evvel duyurdu: Emekliye ikramiye için ödeme tarihi açıklandı!

Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi: 3 Bin Lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere yönelik büyük bir müjdeyi paylaştı. Bakan Işıkhan, emeklilere 3 bin liralık ikramiye verileceğini duyurdu. Bu ikramiye, bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Bayram İkramiyeleri Zamanında Hesaplarda Olacak

Bakan Işıkhan’ın açıklamalarına göre, bayramdan önce emeklilerin hesaplarına aktarılacak olan ikramiye ödemeleri için tarihler planlanıyor. “Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız,” diyerek emeklilere yönelik bu jestin, onların yüzünü güldüreceğini belirtti.

“Emekliler Yılı” ile Daha Fazla Destek

Işıkhan, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak “Emekliler Yılı” kapsamında daha fazla destek sunulacağını belirtti. Hükümetin, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik adımlar attığını ve bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kayıt Dışılığı Azaltma Hedefi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, istihdamı artırmak ve kayıt dışılığı azaltmak gibi önemli hedeflerine de değindi. Prim günü eşitlenmesi ve istihdamın artırılması gibi konularda yapılan planlamaların, orta vadeli hedefler arasında olduğunu vurguladı. Bakan Işıkhan, bu hedeflere ulaşmak için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın emeklilere yönelik 3 bin liralık bayram ikramiyesi duyurusu, emekliler için sevindirici bir haber olarak karşılandı. Bayram öncesinde hesaplara yatırılacak olan bu ikramiye, emeklilerin bayramını daha da güzelleştirecek. Hükümetin, emeklilerin yanında olduğunu ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik adımlar attığını gösteren bu adım, aynı zamanda kayıt dışılığı azaltma ve istihdamı artırma gibi önemli hedeflere ulaşma konusunda da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.