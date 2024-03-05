Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaManşetlerGizlilik PolitikasıKünyeİletişim
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

SGK-SSK, Bağkurlu’lara 46-49 yaşında erken emeklilik! EYT olmadan 3600 gün yeterde artar

Yayınlanma:
ABONE OL

Türkiye’de emeklilik, milyonlarca vatandaşın en büyük hayallerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle erken emeklilik, çalışanların yıllardır üzerinde durduğu ve ulaşmayı umduğu bir hedef. Son dönemde yapılan düzenlemeler ve açıklamalar, bu hayalin gerçeğe dönüşebileceğinin sinyallerini veriyor.

Erken Emeklilik Hayali ve Yeni Düzenlemeler

Erken emeklilik, özellikle 46-49 yaş aralığında milyonlarca vatandaş için artık daha ulaşılabilir bir hedef haline geliyor. Bu, özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinden faydalanamayanlar için büyük bir fırsat. Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme ile 5 milyona yakın vatandaşa erken emeklilik hakkı tanındı. Ancak bu düzenlemenin dışında kalanlar için de umutlar devam ediyor. Erken emeklilik düzenlemesiyle, 3600 gün prim ödeyen vatandaşlara 46-49 yaşında emeklilik imkanı sunulacak. Bu, birçok kişinin çalışma hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir.

İLGİLİ HABER Ziraat Bankası ve O Bankalar Duyurdu! Sıfır Faizli Konut Kredisi Başladı

Kimler Erken Emekli Olabilecek?

Erken emeklilik için belirli şartlar bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, bu düzenlemeden özellikle faydalanabilecek. Sigorta başlangıcı, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi, emeklilik için kritik faktörler arasında. Yapılan son açıklamalara göre, AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan kısmi emeklilik düzenlemesi, milyonlarca vatandaş için yeni kapılar açıyor.

Kısmi Emeklilik İmkanı ve Gerekli Şartlar

Kısmi emeklilik düzenlemesi, erken emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürme potansiyeline sahip. Bu düzenlemeden yararlanabilmek için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak gerekiyor. SSK sigortası olanlar bu düzenlemeden faydalanabilecek, ancak Bağ-Kurlular için ayrı bir düzenleme yapılacak. Prim gün süresi olarak 3600 gün belirlenirken, en az sigortalılık süresi 10 yıl olarak belirlendi. Kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında olmaları gerekiyor.

Bağ-Kurlulara Yönelik Prim İndirimi

SSK’lılar için kısmi emeklilik düzenlemesi hazırlanırken, Bağ-Kurlular için de prim indirimi müjdesi geldi. Bağ-Kurlu olup EYT’yi kaçıran vatandaşlar için SSK ile prim eşitlemesi yapılacak. Bu sayede Bağ-Kurlular da SSK’lılar gibi erken emeklilikten faydalanabilecek. Yaklaşık 1 milyon Bağ-Kurlunun erken emeklilik hakkını elde etmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’deki emeklilik sisteminde önemli değişikliklerin habercisi. Vatandaşlar, yeni düzenlemelerin detaylarını ve kendi durumlarına nasıl uygulanabileceğini merak ediyor. Erken emeklilik, birçok kişinin uzun yıllardır beklediği bir hakkın gerçekleşmesi anlamına geliyor. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle, milyonlarca vatandaşın hayali gerçeğe dönüşecek.

author avatar
Harun Kılıç
See Full Bio

İlgili Haberler

Ekonomi
05 Mart 2024
Ocaklara incir ağacı diken haberi SGK verdi! Bunu yapanlar devletten maaş alamıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik süreçlerinde usulsüzlük yapan vatandaşlara yönelik denetimlerini artırdığını duyurdu. Sahte boşanma ve malulen emeklilik gibi yöntemlere başvuran kişilerin maaşlarının kesileceği ve geriye dönük ödemelerin faiziyle birlikte talep edileceği belirtildi. Bu gelişmeler, emeklilik maaşları ve sosyal güvenlik hakları konusunda usulsüz eylemlerde bulunan vatandaşlar için ciddi sonuçlar doğuruyor. İşte detaylar: Emeklilikte Usulsüzlük Yapanların […]

Ekonomi
05 Mart 2024
Kirada oturanlar ahlar vahlar çekecek! Yandı gülüm keten helva

Türkiye’deki kiracıları ve ev sahiplerini doğrudan etkileyen önemli bir gelişme, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un son açıklamalarıyla gündeme geldi. Yüzde 25 kira artışı uygulamasının Temmuz ayında sona ereceği duyuruldu. Bu karar, özellikle son dönemde kira artışlarıyla mücadele etmekte olan kiracılar için büyük önem taşıyor. İşte bu önemli değişikliğin ayrıntıları: Yüzde 25 Kira Artışı Sınırlaması Kalkıyor Adalet […]

Ekonomi
05 Mart 2024
SGK kartları yeniden dağıttı! Bu mesleklerde çalışanlara 10 yılda emeklilik geliyor

Türkiye’de milyonlarca çalışanın erken emeklilik hayali, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) son açıklamasıyla yeniden alevlendi. SGK, 5 meslek grubunda çalışanların artık sadece 10 yıl çalışma süresi ile erken emeklilik hakkına sahip olacağını duyurdu. Bu haber, özellikle yüksek yıpranma payına sahip mesleklerde çalışanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Peki, bu yeni düzenleme kimleri kapsıyor ve erken […]

Ekonomi
05 Mart 2024
Gece Açıklandı! Resmi Gazetede Yayınlandı! 6-7-8 Mart Emekli Maaşlarına Ek Eklemler Yatacak!

Türkiye’de emekliler, Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru ile müjdeli bir habere uyanıyorlar. 6-7-8 Mart tarihleri arasında, emekli maaşlarına yapılacak olan ilaveler, yaşam standartlarında önemli bir iyileşme vaat ediyor. Özellikle Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi finans kuruluşlarının emeklilere sağlayacağı ek ödemeler, bu yeni dönemin en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Emekli Maaşlarına Yapılacak İlaveler Bu […]

Arda Güler’e bomba talip! Resmen açıklandı! Real Madrid bunu bekliyordu

Emekliye SEÇİM ÖNCESİ refah payı zammı açıklandı! 4A 4B 4C emeklisine yüzde 12-15 arası ek zam yapılacak

Meclis Onayladı: 35000 TL-65000 TL Borçlarınızı Kapatmak İçin Destek!

Meteoroloji’den kritik uyarı: Kış bitti sanırken esas soğuklar şimdi geliyor…

OKKALI ZAM: Damacana su fiyatları kaç para? En ucuz damacana su hangisi? Damacana su fiyatları 2024