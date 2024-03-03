Galatasaray Beşiktaş Maçını Şifresiz Veren Yabancı Kanallar

Trendyol Süper Lig‘in 28. haftası, futbol severler için büyük bir heyecana sahne olacak. Galatasaray, liderlik yarışını sürdürebilmek adına, zirvenin uzağında yer alan ancak her zaman güçlü rakibi Beşiktaş‘a konuk oluyor. Beşiktaş, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ezeli rakibini sahasından eli boş göndererek taraftarlarına derbi zaferi yaşatmayı hedeflerken, Galatasaray ise Fenerbahçe‘nin kazandığı haftada hata yapmamak ve 3 puan alarak liderliğini korumanın peşinde.

Aslan’ın Dolmabahçe Kabusu!

Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı‘nda bugüne kadar galibiyet yüzü göremedi. İki ezeli rakip, bu stadyumda toplam 7 kez karşı karşıya geldi ve bu maçların 6’sını Beşiktaş kazandı, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. ‘Yeni Dolmabahçe’ olarak da bilinen bu stadyumda Beşiktaş, Galatasaray’a karşı büyük bir üstünlük kurdu.

İlk Derbi Berabere Tamamlandı

Yenilenen Tüpraş Stadı’nda 2016-2017 sezonunda ilk kez karşılaşan iki takım arasındaki maç, 2-2 beraberlikle sona erdi. Galatasaray, Eren Derdiyok ve Bruma‘nın golleriyle öne geçse de, Beşiktaş Marcelo ve Cenk Tosun‘un golleriyle eşitliği sağladı.

Beşiktaş’ın Üstünlüğü

Beşiktaş, sonraki sezonlarda Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo‘nun golleriyle Galatasaray’a karşı ilk galibiyetini elde etti. Takip eden yıllarda da iç saha avantajını iyi kullanarak Galatasaray karşısında galibiyetler almaya devam etti.

Son Sezonlarda Durum

2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Josef de Souza ve Georges-Kevin N’Koudou‘nun golleriyle Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında da Galatasaray ilk golü atsa da, Beşiktaş maçları galibiyetle tamamlamayı başardı.

İki Takımda da Forma Giyenler

Rekabette dikkat çeken bir diğer nokta ise her iki takımın formasını da giyen oyuncular. Ali Çoban, Sergen Yalçın, Ayhan Akman, Emre Aşık gibi isimler, bu özel grubun içinde yer alıyor. Son dönemlerde Ryan Babel, Gedson Fernandes ve Milot Rashica gibi oyuncular da her iki kulüpte de ter döktü

Bu hafta sonu oynanacak derbi, hem şampiyonluk yarışını hem de ezeli rekabeti bir kez daha alevlendirecek. Beşiktaş, sahasında Galatasaray karşısında üstünlüğünü sürdürmeye çalışacakken, sarı-kırmızılılar ise Dolmabahçe’deki galibiyet hasretine son vermek istiyor. Futbol severler, kıyasıya mücadelenin yaşanacağı bu derbiyi büyük bir merakla bekliyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar listesi

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçı şifresiz izlemek için çeşitli uluslararası yayın platformları ve kanallar mevcut. Bu maç, dünya çapında farklı ülkelerde ve farklı platformlarda canlı olarak yayınlanıyor. İşte bu maçı şifresiz izleyebileceğiniz bazı yayın platformları ve kanallar:

CBC Sport

SONY TEN 1

Sony LIV

SONY TEN 1 HD

BT Sport Live

BT Sport ESPN

NOW TV

SKY Go Italia

Sky Sport Football