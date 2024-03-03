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Galatasaray’ın Efsanesi Geri Döndü! Aslan’dan Bomba Transfer!

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Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yaşanan Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından, taraftarlarını sevindirecek bir transfer haberine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında, eski yıldız oyuncusu Emre Akbaba‘yı yeniden renklerine bağlamak için girişimlerde bulunuyor.

Türkiye Kupası’nda Hayal Kırıklığı Yaşayan Aslan

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi evinde Fatih Karagümrük‘ü ağırladı. Maç, Galatasaray’ın 2-0 mağlup olmasıyla sonuçlandı ve sarı-kırmızılı takım, kupada elenmenin hayal kırıklığını yaşadı. Bu sonuçla birlikte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi‘nin ardından Türkiye Kupası’na da veda etmiş oldu.

Yerli Oyuncu Sayısını Artırma Hedefi

Gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralı değişiklikleri nedeniyle, Galatasaray yerli oyuncu sayısını artırmayı planlıyor. Bu doğrultuda, takımın eski yıldızlarından Emre Akbaba‘nın transferi için çalışmalara başlandı. Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Akbaba, Galatasaray’ın radarına girdi.

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Emre Akbaba’nın Transfer Girişimleri

Fotomaç’ın haberine göre, Emre Akbaba‘nın Adana Demirspor ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray’a bedelsiz olarak katılabilmesi için girişimlerde bulunuluyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Adana Demirspor adına 33 karşılaşmada sahne alarak 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Akbaba’nın, Galatasaray’a dönüş konusunda oldukça heyecanlı olduğu ve takımın teknik direktörü Okan Buruk‘un da bu transfere onay verebileceği belirtiliyor.

 

 

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Harun Kılıç
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