Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaManşetlerGizlilik PolitikasıKünyeİletişim
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Yaşam

Ramazan öncesi milyonlara et desteği! Vatandaş bayram edecek

Yayınlanma:
ABONE OL

Türkiye genelinde, özellikle emeklilik maaşlarıyla geçinmeye çalışan vatandaşlar için devlet ve yerel yönetimler tarafından çeşitli destek paketleri sunuluyor. Isınma, enerji ve sosyal desteklerin yanı sıra, son dönemde artan et fiyatları göz önünde bulundurularak, emeklilere yönelik et yardımı da yapılmaya başlandı.

Devlet ve Belediyelerden Emeklilere Tam Destek

Emekliler, uzun zamandır yaşam maliyetlerini karşılamakta zorlanıyorlar. Bu durum, özellikle açlık sınırının altında maaş alan emekliler için daha da kritik bir hale geliyor. Bu nedenle, ısınma ve enerji desteği gibi sosyal destekler hayati önem taşıyor. Yeni eklenen et yardımı ise, artan et fiyatları sebebiyle beslenme kalitesinin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Ankara ve Aydın’dan Et Desteği Hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı et desteği uygulamasının ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi de emeklilere yönelik benzer bir destek açıkladı. Emekli Kart Projesi kapsamında, Aydın’da yaşayan emeklilere Halk Ege Et tarafından sunulan et ve et ürünlerinde %20 indirim uygulanacak.

İLGİLİ HABER İstanbul’da hissedilen deprem sonrası garip detay: ” Olmaması enteresan”

1 Mart’ta Başlayan Yüzde 20 İndirimli Et Uygulaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Emekli Kart Projesi altında sunulan bu yeni destek, 1 Mart itibarıyla hayata geçirildi. Yapılan %20 indirimli et uygulaması, emeklilerin gıda masraflarında önemli bir hafifleme sağlayarak, daha sağlıklı ve dengeli bir beslenme imkanı sunuyor.

Seçim Senesi ve Emeklilere Yönelik Çalışmalar

Emekliler, Türkiye’de yüksek oy potansiyeline sahip bir topluluk. Seçim yılı olması nedeniyle, siyasi partiler de emeklilere yönelik desteklerini artırıyor. Başlatılan projeler ve kampanyalar, emeklilere maddi destek sağlarken, karşılığında oy kazanmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı et desteği projesi, bu çerçevede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve geniş bir emekli kitlesine hitap etmesi bekleniyor.

author avatar
Harun Kılıç
See Full Bio

İlgili Haberler

Yaşam
05 Mart 2024
Prof. Dr. Naci Görür kara haberi tez söyledi! O illerde ortalık karıştı: ‘7 üzeri deprem’ uyarısı yaptı

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ünlü jeolog Prof. Dr. Naci Görür’ün 7 üzeri deprem uyarısı yaparak işaret ettiği 18 il arasında bulunan Hakkari’de, deprem riskine karşı hazırlıklar hız kazandı. Görür’ün özellikle vurguladığı Hakkari’de, yapıların gözlemsel risk durumu analizi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda, bazı mahallelerdeki yapı stokunun yüzde 80’ine varan oranlarda […]

Yaşam
05 Mart 2024
Doğalgaza artık para ödemeyeceksiniz! Yeni ısınma yöntemi hayrete düşürdü

Türkiye, enerji kaynakları konusunda önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Özellikle ısınma ihtiyacı göz önüne alındığında, hemen hemen her evde bulunan doğalgaz kullanımı, pek çok insan için vazgeçilmez bir hale gelmiş durumda. Ancak, Tokatlı bir girişimci tarafından geliştirilen ve doğalgaz devrini sona erdirebilecek potansiyele sahip yeni bir sistem, enerji kullanımı alanında çığır açıyor. Yenilikçi Enerji Çözümleri: […]

Yaşam
04 Mart 2024
Prof. Dr. Naci Görür’den O Kentlere Deprem Uyarısı: “Orası Tehlike Altında Beka Meselesi Olur”

Türkiye’de Deprem Gerçeği ve Yeni Uyarılar: Prof. Dr. Naci Görür’den Önemli Mesajlar Türkiye, jeolojik yapısı gereği yoğun deprem aktivitesine sahip bir ülke. Bu gerçeklik, özellikle Bilim Akademisi üyesi ve saygın Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür tarafından sıkça vurgulanıyor. Görür, Türkiye’nin her noktasında, beklenmedik bir zamanda 7 ve üzeri büyüklükte depremlerin meydana gelebileceğine dikkat çekiyor. […]

Yaşam
04 Mart 2024
2024 yılında imar barışı çıkacak mı? Mehmet Özhaseki yeni imar affı çıkarır mı? Vatandaşa umut oldu

ürkiye’de imar aykırılığı nedeniyle kaçak yapı statüsünde olan taşınmaz sahipleri, yıkım korkusu yaşarken, Mehmet Özhaseki’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasıyla birlikte kulislerde hareketlilik başladı. Bu atama, 2024 yılında yeni bir imar barışı affı müjdesinin kapılarını aralayabilir mi sorusunu gündeme getiriyor. İmar Barışı İçin Artan Umutlar ve Beklentiler Seçim öncesinde BBP Başkanı ve […]

Bundan daha ucuzu yok! Türkiye’ye geliyor: İşte 485 bin TL’lik şık Chery icar 03 peynir ekmek gibi satar

1997-1998 arası sigortalı olanlara son dakika! 44-45 yaşında erken emeklilik talih kuşu

Parasız kalana hızır gibi yetişti: 125.000 TL acil destek kredisi! Vakıfbank bu şarta uyana anında veriyor

Kimliğini alan hemen gitsin! PTT önü dolup taşacak! Tek kuruş ödemesi yok 51 bin 665 TL şipşak para cebinizde

 YAŞAR KEMAL

YAŞAR KEMAL