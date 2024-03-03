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Mart 2024 Kia Fiyat Listesi Mest Eden Cinsten! Kia Picanto, Stonic, Cerato, Sportage ve Ceed Güncel Fiyatlar

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Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Kia, 2024 yılının Mart ayı için yeni fiyat listesini açıkladı. Otomobil sektörünün önde gelen markalarından biri olan Kia, fiyat güncellemesiyle tüketicilerin karşısına çıktı. Bu güncelleme, özellikle Kia Sportage, Picanto, Stonic, Ceed, Cerato ve EV6 modellerini kapsıyor. İşte detaylar ve Kia’nın en yeni fiyat listesi.

Kia Picanto: Uygun Fiyatın Adresi

Kia’nın en uygun fiyatlı modeli olarak bilinen Picanto, Mart ayında yeni fiyatlandırmasıyla dikkat çekiyor. Şubat ayında 838 bin TL’den başlayan fiyatlar, Mart ayında 855 bin TL seviyesine yükseldi. Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel modeli bu fiyatla listelenirken, Cool ve Feel 1.2L 84 PS AMT Benzin versiyonları sırasıyla 900 bin TL fiyat etiketi taşıyor.

Kia Stonic: Şıklık ve Konfor Bir Arada

Stonic modeli, Kia’nın Mart 2024 fiyat listesinde 1.160.000 TL’den başlayan fiyatlarla yer alıyor. Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool modeli için belirlenen bu başlangıç fiyatı, Business ve Elegance donanım seviyeleri için sırasıyla 1.200.000 TL ve 1.300.000 TL olarak güncellendi.

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Kia Cerato: Güç ve Elegans

Cerato modelinde, 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance versiyonu için fiyat 1.360.000 TL olarak belirlendi. Kia Cerato, sunduğu geniş iç hacim ve yüksek performansıyla dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor.

Kia Ceed: Avrupa’nın Tercihi

Ceed serisi, HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance modeliyle 1.500.000 TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca, Ceed SW 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid Benzin Prestige versiyonu 1.660.000 TL olarak tüketicilere sunuluyor.

Kia Sportage: Maceranın Yeni Adı

Sportage, Kia’nın SUV segmentindeki iddialı modellerinden biri. 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid – Benzin Cool versiyonu 1.750.000 TL, 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid – Dizel Elegance Konfor modeli ise 2.080.000 TL fiyatla listelenmiş durumda.

Kia’nın 2024 Mart ayı fiyat listesi, model ve donanım seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Kia, geniş model yelpazesi ve rekabetçi fiyatlandırmasıyla tüketicilere çeşitli seçenekler sunmaya devam ediyor. Otomobil alıcıları için önemli bir referans noktası olan bu fiyat listesi, Kia’nın pazardaki güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor.

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Harun Kılıç
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