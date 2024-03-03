200.000 TL 12 ay sıfır faiz 70.000 TL takas desteği! Suzuki Vitara peynir ekmek gibi satar

Otomobil piyasasında dengeleri değiştiren bir kampanya ile karşınızdayız. Suzuki Motorlu Araçlar Paz. A.Ş., 2023 ve 2024 model yılı 0 km Suzuki Vitara modelinin tüm versiyonları için %0,0 faizli kredi avantajı sunuyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen otomobil severler, 31 Mart 2024 tarihine kadar yetkili Suzuki satıcılarına başvurabilirler. Kampanya, otomobil sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsatı ifade ediyor.

Suzuki Vitara Kredi Kampanyası Detayları

Bu benzersiz kampanya, Suzuki’nin kredi finansal çözüm ortakları Akbank A.Ş, Garanti Bankası A.Ş ve T. İş Bankası A.Ş tarafından desteklenmektedir. Her banka, müşterilerine özel avantajlar sunarak, Suzuki Vitara sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenlere yardımcı oluyor.

Akbank A.Ş. tarafından sunulan kredi paketi, 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için %0,99 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Tahsis ücreti ve diğer masraflarla birlikte sunulan bu paket, otomobil almak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

tarafından sunulan kredi paketi, 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için %0,99 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Tahsis ücreti ve diğer masraflarla birlikte sunulan bu paket, otomobil almak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Garanti Bankası A.Ş. , 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisinde %0 faiz oranı sunuyor. Bu oran, piyasadaki en rekabetçi faiz oranlarından biri olarak öne çıkıyor.

, 200.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisinde oranı sunuyor. Bu oran, piyasadaki en rekabetçi faiz oranlarından biri olarak öne çıkıyor. T. İş Bankası A.Ş., 200.000 TL, 12 ay vadeli bireysel taşıt kredisinde %0,00 faiz oranı ile otomobil sahibi olmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor.

Suzuki Vitara’nın Öne Çıkan Özellikleri

Suzuki Vitara, ortalama yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerleri ile çevreci bir tercih oluşturuyor. Ortalama 5.7-6.5 lt/100km yakıt tüketimi ve 128-146 g/km CO₂ emisyonu ile ekonomik ve çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca, iletişimde yer alan görsellerin standart olmayan ilave aksesuar içerebileceği ve donanım özelliklerinin seçilen versiyona göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor. Bu, her kullanıcının kendi ihtiyaç ve zevklerine göre bir Vitara bulabileceği anlamına geliyor.

Kampanya, stoklarla sınırlı olduğundan, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Doğan Trend Otomotiv Tic. Hiz. ve Tekn. A.Ş., kampanya koşullarında ve araçların teknik özelliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu, potansiyel alıcıların kampanya detaylarını ve araç özelliklerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği anlamına gelir.

Suzuki, Garantim ON’DA programı ile araç sahiplerine ek bir güvence sunuyor. Bu program, aracın kapsam kitapçığında tanımlanmış arızaların ücretsiz onarımını kapsayan bir hizmet paketidir. Ancak, bu uygulama, tüketiciye sağlanan yasal veya ihtiyari garantinin bir uzantısı değildir ve yasal garanti sürelerini etkilemez.

Suzuki Vitara ile otomobil sahibi olmanın avantajlarından yararlanmak için, Suzuki’nin yetkili satıcılarına veya finansal çözüm ortaklarına başvurarak, hayalinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz. Bu kampanya, hem ekonomik hem de çevreci bir otomobil arayanlar için mükemmel bir fırsat sunuyor.