SGK ve Bağ-Kur Emeklisine Pazar Müjdesi! 6-7-8 Mart’ta Şaşırtan Ek İkramiye Duyuruldu

Türkiye’deki emekli vatandaşlar için sürpriz haberler gelmeye devam ediyor. Ocak 2024 itibarıyla alınan yüksek zamların ardından, şimdi de Mart ayında ek ikramiye ödemesi yapılacağı duyuruldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, belirlenen tarihlerde hesaplarına yatırılacak ek ödemelerle ilgili detayları merak ediyor. Bu yazımızda, emekli vatandaşlarımız için hazırlanan ek ikramiye kampanyası ve bu ödemelerin nasıl alınacağına dair bilgileri sizlerle paylaşacağız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yönelik bayram ikramiyesinin 3.000 TL’ye yükseltildiği bilgisi paylaşıldı. Tüm emekliler, bayram ikramiyesini 9 Nisan tarihine kadar alacak. Ancak, Mart ayı içerisinde de emeklilere yönelik ekstra bir müjde verildi. Gece yarısı yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek ödemeler yapılacak.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu yeni duyuru, emekli maaşı alan vatandaşlara 6-7-8 Mart tarihlerinde ek ikramiye yapılacağını müjdeliyor. Başvuru şartı olan bu ödemeler için emekli maaşını belirli bankalara taşıyan vatandaşlarımız, ek ödeme alma hakkı kazanacak.
ING Türkiye ve Türkiye Finans bankaları, emekli maaşını bu bankalara taşıyan vatandaşlara 15.000 TL’ye varan ek ikramiye ödemesi yapacaklarını duyurdu. Bu kampanya, emekliler için adeta bir maaş ikramiyesi gibi değerlendiriliyor ve en düşük emekli maaşı alanlar için bile büyük bir fırsat sunuyor.
ING Bank ve Türkiye Finans’ın sunduğu bu fırsattan yararlanmak için belirli şartlar bulunuyor. Emekli maaşını 3 yıllığına bu bankalara taşıyan ve otomatik ödeme talimatı veren emeklilere, 15.000 TL’ye varan ek ödeme yapılacak.
Mart ayının başında güncellenen promosyon kampanyaları, emeklilere yönelik büyük bir destek olarak görülüyor. Banka kampanyalarından yararlanmak için emeklilerin, maaşlarını 3 yıllığına taşımaları gerekiyor. Başvurular kolaylıkla mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.
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