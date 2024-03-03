4-5-6-7-8-9 Mart’ta Türkiye’ye bomba haber! Artık yeşillendik

Türkiye, Şubat ayında yaşanan kuraklık ve Afrika’dan gelen toz taşınımı ataklarının ardından, Mart ayıyla birlikte beklenen yağışlarla nefes almaya hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen ve ülkenin birçok bölgesinde su kaynaklarını yeniden canlandırması umut edilen yağışların, Mart ayı itibarıyla yüzleri güldürmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kuttusi Demir‘in verdiği bilgilere göre, Mart ayının ilk haftası için yağış potansiyelinin giderek arttığı ve bu durumun Türkiye’nin yağış haritasını olumlu yönde etkileyebileceği öngörülüyor.

Türkiye’nin Yağış Haritasında Yeşilin Hakimiyeti

Son dönemde yapılan tahminler ve analizler, Türkiye’nin yağış haritasında yeşilin hakim olduğunu gösteriyor. Bu durum, özellikle tarım ve su kaynakları açısından büyük önem taşıyor. Antalya ve çevresindeki sarı hatta turuncuya dönen bölgeler de dahil olmak üzere, ülkenin genelinde yağışların etkisini artırması bekleniyor.

Mart Ayının İlk Haftası İçin Yağış Beklentisi

Meteoroloji uzmanı Kuttusi Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) de Mart ayının ilk haftası için yağış tahminlerinde bulunduğunu belirtti. Demir, yağış potansiyelinin adım adım güzel seviyelere doğru çıktığını ve bu durumun Mart ayının ilk haftası için güzel bir sabah güncellemesi olduğunu ifade etti. Uzman, vade yaklaştıkça 2-3 gün kala daha detaylı bilgi vereceğini duyurdu.

Beklenen yağışlar, sadece su kaynaklarını yeniden canlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda tarım sektörüne de büyük bir destek sağlayacak. Kuraklıkla mücadele ve toprakların nem dengesinin sağlanması açısından kritik bir öneme sahip olan yağışlar, doğal yaşam üzerinde de olumlu etkiler yaratacak. Ayrıca, havadaki toz partiküllerinin azalması ve hava kalitesinin iyileşmesi gibi ek faydalar da bekleniyor.