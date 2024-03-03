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BİM ve A101’den peynir, yoğurt, süt alanlar dikkat! Açıklama az önce geldi

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Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, zincir marketler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere indirimli ürün kataloglarını yayımlamaya başladı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için bir nebze olsun rahatlama sağlamayı amaçlayan bu indirimler, özellikle iftariyelik ürünlerde dikkat çekiyor. BİM ve A101 gibi önde gelen market zincirleri, Ramazan öncesi hazırlıklarını indirimli ürünlerle taçlandırıyor.

BİM’de Bu Hafta Neler Var?

BİM, 5 Mart 2024 tarihli indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta BİM’de öne çıkan indirimler arasında;

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL,
  • Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 185 TL,
  • Sek Süzme Yoğurt 400 gr 37,50 TL,
  • Cumhuriyet Kangal Dana Sucuk 200 gr 99 TL gibi ürünler yer alıyor.

Bu indirimler, Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan sucuk, salam ve sosis gibi ürünleri de kapsıyor, böylece vatandaşların Ramazan hazırlıklarını uygun fiyatlarla yapmalarına olanak sağlıyor.

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A101’de İndirimli Ürünler

A101 de Ramazan ayına özel indirimli ürünlerini müşterileriyle paylaşarak, iftar sofralarını zenginleştirecek çeşitli seçenekler sunuyor. Her iki market zinciri de, Ramazan ayının ruhuna uygun ürünlerle dikkat çekerek, ekonomik fiyatlarla kaliteli alışveriş imkanı sağlıyor.

Vatandaşlar İçin Ekonomik Seçenekler

Ramazan ayının getirdiği ekstra masrafları hafifletmek amacıyla yapılan bu indirimler, özellikle mutfak bütçesini düşünen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Marketlerin sunduğu uygun fiyatlı ürünler, Ramazan ayının bereketini her eve taşımayı amaçlıyor. Ramazan ayı gelmeden önce başlayan zam yağmuru, vatandaşın cebini yaksa da, BİM ve A101 gibi market zincirlerinin indirimli ürün katalogları, bu zorlu dönemde biraz olsun nefes aldırıyor. İftariyelik ürünlerde yapılan indirimler, Ramazan hazırlıklarının daha ekonomik bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Vatandaşlar, bu fırsatları değerlendirerek Ramazan ayını hem lezzetli hem de ekonomik geçirebilir.

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Harun Kılıç
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