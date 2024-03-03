SGK’dan hane başına 3.385,00 TL ödeme yapılacak! Tek bir belge yetiyor

Cenaze ödeneği, sigortalı vatandaşların vefatı durumunda, ailelerine sağlanan önemli bir mali destektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan ve Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarifeler üzerinden, sigortalının ailesine tek seferlik yapılan yardımdır. Bu yazıda, cenaze ödeneğinden yararlanma şartları, ödeneğin kimlere ödendiği, başvuru süreci ve ödeneğin tutarı gibi önemli konulara değinilecektir.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları

Cenaze ödeneği, aşağıdaki durumlarda sigortalının hak sahiplerine verilir:

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat edenler,

Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almaktayken vefat edenler,

En az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmişken vefat edenler.

Önemli bir nokta, 360 gün prim bildirilmiş olanların hak sahiplerine, ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmadan cenaze ödeneği verilebilmesidir.

Cenaze Ödeneği Kimlere Ödenir?

Cenaze ödeneği, sigortalının vefatı durumunda sırasıyla;

Eşine,

Yoksa çocuklarına,

O da yoksa ana babasına,

O da yoksa kardeşlerine ödenir.

Cenazenin bu sayılan kişiler dışında başka gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi halinde, cenaze masrafları bu kişilere ödenmektedir.

Cenaze Ödeneğinden Yararlanmak İçin Başvuru Süreci

Cenaze ödeneği için hak sahiplerinin, Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvurması gerekmektedir. Ancak, aylık bağlama koşullarının oluşmaması veya cenazenin eş, çocuk, ana/baba veya kardeşler dışında kaldırılması durumunda, dilekçe ile yapılan başvurular da kabul edilmektedir.

Cenaze Ödeneği Tutarı ve Zaman Aşımı

Cenaze ödeneği tutarı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenir. 2024 yılı için cenaze ödeneği miktarı 3.385,00 TL olarak belirlenmiştir. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi emekliler için ölüm yardımı, 01.01.2023-30.06.2023 dönemi için 8.240 TL olarak belirlenmiştir. Cenaze ödeneğinde zaman aşımı süresi ise, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.