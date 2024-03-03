SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT’li emeklilerine Mart müjdesi! Hesaplara 15.000 TL yatacak

Emekli maaşı alan vatandaşlar için sevindirici bir haber İNG tarafından duyuruldu. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklilerini kapsayan bu müjde ile emekli maaşlarını İNG’ye taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı.
İNG, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilerine yönelik cömert bir promosyon ödemesi kampanyası başlattı. Banka, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, emekli maaşını İNG’ye taşıyanlara toplamda 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu kampanya, emeklilerin finansal yaşamına önemli bir katkı sağlayacak.
İNG tarafından yapılan açıklamaya göre, promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını İNG’ye taşımaları gerekiyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere, maaş tutarlarına ve banka ile yapılacak anlaşmanın koşullarına bağlı olarak 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Kampanyanın detayları ve başvuru koşulları İNG’nin resmi web sitesinde yer alıyor.
Emekli maaşını İNG’ye taşımayı düşünen emekliler, bankanın resmi web sitesinde yer alan kampanya detaylarını inceleyerek, promosyon ödemesinden nasıl yararlanabileceklerini öğrenebilirler. Banka, bu kampanya ile emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve finansal imkanlarını genişletmeyi hedefliyor. İNG’nin başlattığı bu promosyon kampanyası, emekli maaşını bankaya taşımayı düşünen SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT emeklileri için benzersiz bir fırsat sunuyor. 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi, emeklilerin finansal durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Emekliler, bu fırsattan yararlanmak için İNG’nin resmi web sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.
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