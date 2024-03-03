Yapılan zamlar sonrası vatandaşın yüzü gülecek! Benzin ve motorine yüzlerce TL indirim

Son dönemlerde, küresel olayların etkisiyle yükselişe geçen brent petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Vatandaşlar, yeni yıl vergileriyle birlikte artış gösteren benzin ve motorin fiyatları karşısında ekonomik çözümler arayışında. Bu noktada, Halkbank tarafından başlatılan avantajlı kampanya, akaryakıt harcamalarında vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor.

Halkbank’tan 250 TL Paraf Para Hediyesi

1 Mart’ta başlayıp, 31 Mart’a kadar sürecek olan kampanya kapsamında, Paraf ticari kart kullanıcıları, belirli bir tutar üzerinde akaryakıt alımı yapmaları halinde 250 TL geri ödeme kazanacaklar. Kampanyadan yararlanmak için, akaryakıt alımı öncesinde SMS ya da Paraf mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olmak gerekiyor.

Kampanya Detayları ve Katılım Koşulları

Kampanya yurt içinde 10.000 TL ve üzeri akaryakıt harcaması yapan Paraf kart kullanıcılarına yöneliktir.

Bir ay içinde toplamda 10.000 TL’lik akaryakıt alışverişi yaparak, 250 TL Paraf para kazanma fırsatı sunuluyor.

Kampanyaya katılmak için SMS gönderilmesi ya da Paraf mobil uygulaması üzerinden kayıt yapılması zorunludur.

Sadece bireysel Paraf kartlar kampanyaya dahil olabilirken, sanal kartlar ve ek kartlar kampanya kapsamında değildir.

Kazanılan Paraf paralar, 14 Mayıs 2024 tarihine kadar kullanılabilir; kullanılmayan miktarlar ise 15 Mayıs’ta geri alınacak.

Halkbank’ın başlattığı bu kampanya, akaryakıt fiyatlarındaki artışa rağmen vatandaşlara ekonomik bir nefes aldırıyor. Akaryakıt harcamalarında 250 TL’ye varan geri ödemelerle, özellikle sık sık araç kullanan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlanmış oluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen Paraf kart sahiplerinin, belirtilen süre içerisinde gerekli şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu fırsat, akaryakıt giderlerini azaltmak ve bütçelerine katkıda bulunmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir imkan sunuyor.