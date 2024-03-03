Yapılan zamlar sonrası vatandaşın yüzü gülecek! Benzin ve motorine yüzlerce TL indirim

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Emekli ve Memurların Gözü Kulağı Temmuz Zammında: Detaylar ve Beklentiler Türkiye’deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur, 2024 yılının ikinci yarısına dair zam oranlarını merakla bekliyor. Ocak ayında gerçekleşen yüzde 49.25’lik artış ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi gibi önemli gelişmelerin ardından, gözler şimdi de Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi. […]
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