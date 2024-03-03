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Ramazan Bayramı müjdesi: 7.500 TL- 15.000 TL ikramiye duyurusu yapıldı

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Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, emekliler ve çalışanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldığını ve Ramazan Bayramı’na bir hafta kala 3 bin lira ödemelerin tamamlanacağını açıkladı. Bu açıklama, özellikle belediye çalışanlarına yönelik ikramiye ödemeleri konusunda da beklentileri artırdı.

Belediye Çalışanlarına İkramiye Müjdesi

Sandıklı Belediye Başkanı Dr. Mustafa Çöl, seçim vaadi olarak yüksek tutarlı ikramiye ödemeleri yapılacağını duyurdu. Başkan Çöl’ün açıklamasına göre, Ramazan Bayramında ve Kurban Bayramında belediye personeline 5 bin lira ikramiye verilecek. Ayrıca, 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek ikramiyelerde de artış olacağı belirtildi.

İkramiye Ödemelerinde Artış

Belediye Başkanı Çöl’ün açıklamaları şu şekilde:

İLGİLİ HABER 2024 Evde Bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, müjde var mı?
  • 2024 yılında, Ramazan ve Kurban Bayramında personel başına 10.000 TL toplamda ikramiye ödenecek.
  • 2025 yılında, her bir bayram için 7.500 TL olmak üzere toplamda 15.000 TL ikramiye verilecek.
  • 2026 yılında, çalışanlara her bir bayram için 10.000 TL ikramiye ödenerek, toplamda 20.000 TL ikramiye sağlanacak.

Bu artışlarla birlikte, belediye personelinin bayramları daha rahat ve mutlu geçirmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli ikramiyelerine yapılan zam ve Belediye Başkanı Çöl’ün belediye çalışanlarına yönelik ikramiye artışı açıklamaları, 2024 yılını “emekli ve çalışan yılı” olarak müjdelerken, özellikle bayram dönemlerinde ekonomik olarak vatandaşlara önemli destekler sunuluyor. Bu destekler, hem emeklilerin hem de çalışanların hayat kalitesini artırma ve onlara maddi manevi katkı sağlama amacı taşıyor. Belediyeler tarafından sunulan bu tür destekler, sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak görülüyor.

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Harun Kılıç
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