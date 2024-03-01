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Fiorino fiyatına taş gibi Yeni Ford Tourneo Courier sahibi olun! Böyle fiyat kaçmaz

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Ford, otomotiv sektöründe yenilikçi adımlar atarak, Tourneo Courier’ın yeni kasasını otomobil severlere sunmuştur. Yeni Tourneo Courier, özellikle tasarımındaki SUV özellikleriyle dikkat çekiyor ve hem hafif ticari araç segmentinde hem de SUV severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu araç, Türkiye pazarına uygun fiyatlarla sunulmuş olup, hem aileler hem de ticari kullanım için ideal bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Ford Tourneo Courier, sadece bir hafif ticari araç olmanın ötesine geçerek geniş kitlelere hitap edebilme kapasitesini arttırıyor. Aracın SUV pazarına göz kırpan tasarımı, yüksek oturma pozisyonu ve geniş iç hacmi gibi özellikleri, bu segmentteki araçlardan beklenen konfor ve kullanışlılığı sunuyor. Bu, özellikle macera sever aileler ve yoğun şehir içi kullanım için ideal bir özellik seti anlamına geliyor.

Tourneo Courier, hem dizel hem de benzinli motor seçenekleri sunarak, her kullanıcının ihtiyacına uygun bir alternatif sağlıyor. Manuel ve tam otomatik şanzıman seçenekleri, sürücülere hem yakıt ekonomisi hem de sürüş konforu açısından esneklik sunuyor. Bu çeşitlilik, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına ve sürüş tercihlerine göre özelleştirilmiş bir sürüş deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

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Fiyat-Performans Oranı

Yeni Ford Tourneo Courier, Türkiye pazarına oldukça uygun fiyatlarla sunulurken, fiyat-performans oranıyla da ön plana çıkıyor. Hem ticari kullanımlar için ideal bir araç olma özelliğini korurken hem de aileler için konforlu ve güvenli bir seçenek olmayı başarıyor.

Ford Tourneo Courier’ın çeşitli modelleri ve fiyatları şu şekildedir:

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend: Fiyatı 1.003.200 TL
  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe: Fiyatı 1.013.900 TL
  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe: Fiyatı 1.104.200 TL
  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium: Fiyatı 1.196.600 TL
  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active: Fiyatı 1.256.100 TL
  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend: Fiyatı 1.147.400 TL

Bu fiyatlar, Ford Tourneo Courier‘ın Türkiye pazarındaki rekabetçi konumunu ve kullanıcılara sunduğu değeri gösteriyor. Hem aile kullanımı hem de ticari amaçlar için uygun olan bu araç, geniş motor seçenekleri ve konforlu sürüş deneyimiyle öne çıkıyor. Ford’un bu yeni versiyonu, müşterilere modern tasarım, yüksek performans ve uygun fiyat kombinasyonunu sunarak, segmentinde fark yaratmayı başarıyor.

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Harun Kılıç
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