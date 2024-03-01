Çıraklık ve staj sigortası olanlar için flaş gelişme! Bu gruba da EYT ile erken emeklilik müjdesi geldi

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, yeni gelişmelerle gündemdeki yerini koruyor. Geçmişte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve daha adil bir sistem oluşturulması amacıyla yapılan düzenlemeler, bazı kesimler için umut olurken, staj ve çıraklık sigortası girişi olanlar için hâlâ belirsizlikler devam ediyor. EYT yasası, pek çok kişi için erken emeklilik imkanı sunarak büyük bir müjde olarak duyurulmuştu. Ancak, bu düzenleme, özellikle çıraklık ve staj sigortası girişleri olan bireylerin beklentilerini karşılamadı. Bu durum, toplumun geniş bir kesiminden büyük tepkiler almasına neden oldu.

Çıraklık ve Staj Sigortası Mağdurları İçin Son Durum

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları için durum, halen çözüm bekleyen bir mesele olarak duruyor. Staj Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ferhat Salman, yakın zamanda bir torba yasa ile bu mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Salman’a göre, “gencik yaşta emek harcayanların hakları, herhangi bir lütuf değil, tam anlamıyla haklarıdır”. Ancak, yetkililerden gelen açıklamalar, bu konudaki düzenlemenin gündemde olmadığını işaret ediyor.

Yurtdışı Stajı Olanlar İçin Erken Emeklilik İmkanı

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yurtdışında staj yapmış olanların, belirli şartlar altında EYT hakkından yararlanabileceklerini açıkladı. Bu durum, stajyerlerin yurt dışı borçlanması sayesinde erken emeklilik hakkı kazanabilecekleri anlamına geliyor. Bal, stajyerlerin işe girişlerinin yapıldığını ve sigorta kartı ile numarası verildiğini, ancak bu sigortanın yaşlılık primini kapsamadığı konusunda eksik bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Bal’ın vurguladığı bir diğer önemli nokta, mevcut durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğudur. Türkiye’deki meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin, aynı haklara sahip olmaması büyük bir çelişki yaratıyor. Almanya, Belçika, Hollanda, Suudi Arabistan gibi ülkelerle yapılan Sosyal Güvenlik Anlaşmaları, stajyer öğrencilerin borçlanma hakkının olduğunu dolaylı yoldan kabul ettiğini gösteriyor.

EYT konusunda yaşanan gelişmeler, özellikle staj ve çıraklık sigortası mağdurları için büyük önem taşıyor. Yapılan son dakika açıklamaları ve uzman görüşleri, bu konuda yeni kapıların aralanabileceğine işaret ediyor. Ancak, bu mağduriyetlerin giderilmesi ve adil bir sistemin oluşturulması için daha fazla adım atılması gerekiyor. Toplumun geniş bir kesiminin gözü kulağı, bu konudaki gelişmelerde olmaya devam edecek.