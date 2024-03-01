4/A, 4/B, 4/C emeklisine ek ödeme Mart ayıyla birlikte tek sms’le 7.500 TL hesaba yatırılacak!

Mart ayı, dar gelirli emekliler için yeni bir başlangıç olmaya hazırlanıyor. İş Bankası, emeklilerin yüzünü güldürecek bir kampanyayla sahneye çıkıyor. Ay sonunu zor getiren emeklilere özel, bu kampanya kapsamında tek bir SMS ile hesaplarına 7.500 TL kadar nakit para yatırma fırsatı sunuluyor. İş Bankası’nın 31 Mart 2024’e kadar geçerli olan bu kampanyası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanları kapsıyor. Tek bir şartla emekli vatandaşlarımıza sunulan bu fırsat, onların maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Promosyon ödemesinin yanı sıra, emeklilere özel sunulan bir dizi ek avantaj da mevcut.
İş Bankası, emeklilere sadece nakit desteğiyle değil, aynı zamanda çeşitli ek avantajlarla da yanında. Bu kampanya dahilinde, emekli hesabı olanlar için ücretsiz kredi kartı başvurusu gibi ekstra fırsatlar bulunuyor. Maksimum kart sahipleri, yapacakları her harcamadan parapuan kazanarak, bütçelerini destekleme şansı elde ediyorlar.
Bu fırsattan yararlanmak için İş Bankası’nda bir emekli hesabınızın olması gerekiyor. Daha sonra, kampanyaya dahil olabilmek için gereken tek adım, belirlenen şartları karşılayan bir SMS göndermek. Böylece, 7.500 TL’ye kadar olan ek ödemeden faydalanabilirsiniz.
İş Bankası’nın bu kampanyası, Mart ayında emeklilere yönelik önemli bir maddi destek sağlıyor. Ek ödeme fırsatı ile birlikte sunulan ücretsiz kredi kartı başvurusu ve parapuan kazanma gibi avantajlar, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Dar gelirli emekliler, bu fırsatları değerlendirerek maddi durumlarını rahatlatabilirler. Bu kampanya, İş Bankası’nın emeklilere yönelik sürekli destek ve katkısının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Emeklilik dönemlerini daha rahat ve huzurlu geçirmeleri için sunulan bu fırsatlar, bankanın topluma olan bağlılığını ve desteğini bir kez daha kanıtlıyor. Mart ayı itibarıyla, emeklilere sunulan bu ek ödemeler ve avantajlar, onların hayatını kolaylaştırmak için bir adım olarak görülebilir.
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