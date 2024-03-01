1 yıl içinde istifa edene tazminat! 60.000 TL + 116.000 TL devlet katkısı müjdesi geldi

Evlilik hazırlığı içerisinde olan genç çiftlere müjdeli haberler peş peşe geliyor. Devlet, evlenmeyi planlayan çiftlere dört koldan destek sağlıyor. Bu destekler; en az 60 bin TL çeyiz yardımı, 116 bin TL’ye varan devlet katkısı, evlenip işten ayrılan kadınlara tazminat ve faizsiz 150 bin TL finansman şeklinde sıralanıyor.
Evlenmeye karar veren gençler için çeyiz hesabı açıp birikim yapmaları halinde, tek hesapta 58 bin TL, iki hesapta ise 116 bin TL’ye varan devlet katkısı sunuluyor. Ayrıca, ölüm aylığı alan kız çocuklarına en az 60 bin TL çeyiz yardımı imkanı sağlanıyor. Bu yardımlar, gençlerin evlilik sürecindeki mali yüklerini hafifletmek amacıyla düzenlenmiş durumda.
Evlilik planı yapan gençlere bir diğer büyük destek ise faizsiz 150 bin TL finansman desteği. Bu destek, özellikle yeni evlenecek çiftlerin ev kurma masraflarını karşılamaları için büyük bir kolaylık sağlıyor. İlk etapta deprem bölgelerinde başlatılan bu uygulama, ilerleyen dönemlerde Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.
Evlilik sonrası işinden ayrılmak isteyen kadın çalışanlara yönelik olarak da önemli bir hak tanınıyor. En az bir yıl süreyle çalışmış olan kadın işçiler, evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde işten ayrılarak birikmiş kıdem tazminatlarını alma imkanına sahip oluyor. Bu hak, kadınların evlilik sonrası kariyer planlamalarında önemli bir esneklik sunuyor.
Bu fırsatlardan yararlanmak isteyen çiftlerin ve kadın çalışanların, başvuru süreçlerinde ve dilekçe hazırlıklarında belirli noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. Çeyiz yardımı ve devlet katkısı için belirlenen şartlara uyulması, faizsiz finansman için ise e-Devlet üzerinden başvuruların yapılması önem taşıyor. Devletin sağladığı bu destekler, evlilik yolunda olan genç çiftlere mali açıdan büyük bir rahatlama sağlıyor. Evlilik hazırlığı yapan herkesin bu fırsatlardan haberdar olması ve gerekli başvuruları yaparak haklarını tam anlamıyla kullanmaları büyük önem taşıyor.
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