Türkçede “Kelime ve Dimne” adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hayvanlardır?

Etkinlikler 20 Ağustos 2024

Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan 21.Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Güldestan’a seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Güldestan’ın müzikleri Mercan Dede’ye, reji ve koreografisi Beyhan Murphy’e […]