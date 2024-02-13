Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Mülakatsız 35 bin sağlık personeli alınacak!

Sağlık Bakanlığı 35 bin Personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adıyla müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşı aramıza katılacak diyen Koca, personel alımı başvuruların başlayacağını açıkladı. ÖSYM tarafından kılavuz yayınlanacağı duyurulan Koca, mülakatsız sağlık personeli alınacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 35 bin sağlık personeli alıyor!

Kabine toplantısı sonrası konuşan Koca, “Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı %72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.

İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu.

Şuan için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için, gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

35 bin Sağlık personeli alımları başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlık personelini alınacağı açıkladı. Koca, “Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak.

Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar.

15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

ÖSYM tarafından hazırlanacak takvim bu hafta yayınlanacak ve 35 bin sağlık personeli alımı başvuruları başlayacak.