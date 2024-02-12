Motorine resmen zam geldi! Akaryakıt fiyatları tarihi rekor

Akaryakıt fiyatlarındaki rekor artışla birlikte motorin iyice uçtu. Benzin motorinin yanına bile yaklaşamıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış, Türkiye’deki sürücüler için giderek büyük bir mali yük haline geliyor. Son olarak, akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan bir duyuruyla, motorine 13 Şubat Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde litre başına 2 lira 56 kuruşluk bir zam yapılacağı açıklandı. İstanbul’da motorin litre fiyatının zammın ardından 45 lira civarına ulaşması bekleniyor, bu durum akaryakıt fiyatlarında yeni bir rekor anlamına geliyor. Bu artış, akaryakıt fiyatlarındaki son zamların devamı niteliğinde olup, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle gerçekleşiyor. Dolar kuru artmaya devam ettikçe benzin ve motorinde daha fazla yükseliş görebiliriz. Buna bağlı olarak araç sahiplerinin tepkisi kimi zaman yersiz karşılanıyor. Çünkü akaryakıta herhangi bir yere bağlı olarak zam yapılmamakta. Birkaç önemli etkenle bağlantılı maliyet artışıyla birlikte fiyatlar yükseliyor.

Motorinin Litresi 45 TL Olmak Üzere

Türkiye’de, özellikle 2023 Mayıs ayında yapılan genel seçimler öncesinde 18,34 TL seviyesinde olan motorin litre fiyatı, yılbaşında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı ve dolar kurundaki rekor artışlarla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dahi bu seviyelerin görülmediği bir döneme işaret ediyor. Son zamla birlikte, motorin litre fiyatı 45 TL’ye yaklaşırken, bu durum araç sahiplerini büyük bir mali baskı altına alıyor. Bu son zam, akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilediği pek çok ürün ve hizmetin fiyatında da artışlara yol açıyor. Dolayısıyla, akaryakıt fiyatlarındaki her artış, ekonominin genelinde maliyet artışlarına ve enflasyonist baskılara neden oluyor. Bu durum, hem bireysel tüketicilerin hem de işletmelerin bütçeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Araç Sahipleri İsyanda

Araç sahipleri, sosyal medya üzerinden, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı tepkilerini dile getiriyor ve ülke genelinde bir eylem çağrısı yaparak, “kontak kapatma” eylemine gidilmesini öneriyor. Bu tür eylemler, akaryakıt fiyatlarındaki artışların toplumsal ve ekonomik yaşam üzerindeki derin etkisini gözler önüne seriyor. Ancak gel gelelim akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde dış piyasalar etkin rol oynuyor. Brent varil petrol fiyatının artması, hem benzin hem de motorin için zam anlamına gelmekte. Pek çok etken olmasına rağmen piyasalardaki artışın temel faktör olduğunu belirtelim. Bu yüzden akaryakıtla ilgili yeni bir gelişme olduğu vakit sizlerle paylaşacağız. Yeni zamlar ve indirimler haber sitemizde olacak.