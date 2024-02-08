Öğrencilere ve Memurlara müjdeli haber! Okullara sürpriz 10 gün tatil, çalışanalara da tatil edildi

Milyonlarca öğrenciye güzel haber geldi. Okullara sürpriz tatil haberi. Öğrencilere peş peşe gelen tatil haberleriyle birlikte rahat bir nefes alacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 10 günlük tatil duyurusu nefes aldırdı. İşte Okullara gelen o tatiller!

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. 15 günlük tatil sürecinin sona erdiği hafta öğrencilere gelen iki tatil haberi memnun etti. Öğrenciler şimdiden 10 günlük tatili cebine koydu.

15 tatilin sona ermesiyle birlikte yeni tatiller ne zaman olacak sorusu öğrenciler tarafından en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Okullar hangi tarihte eğitim ve öğretime kapatılacak. 2024 yılında sürpriz 10 gün tatil öğrencilere nefes olacak.

İlk tatil 1 nisan Pazartesi!

Milyonlarca öğrenciye ilk tatil haberi 1 Nisan’da geldi. 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle okullar 1 Nisan pazartesi günü resmi olarak tatil edildi. Hem öğrenciler hem çalışanlar resmi olarak tatil yapacak.

9 günlük tatil müjdesi geldi!

Öğrencilere bir tatil de Ramazan Bayramında geliyor. 10-12 nisan tarihleri arasına kutlanacak. Ramazan bayramı haricinde 6-14 Nisan tarihlerinde okullar 2. ara tatil nedeniyle kapalı. Ancak salı günü AREFE(yarım gün) olmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa pazartesi günü jesti yapacak. Pazartesi de tatil edilerek 9 günlük resmi tatil haberi bekleniyor. Vatandaşlara da 9 günlük resmi tatil duyurusu gelecek. Hem öğretmenler hem öğrenciler hemde çalışanlar 9 günlük resmi tatil yapacak. Öğretmenlere de 1 günlük seminer iptal edilecek ve resmi olarak 9 günlük Ramazan bayramı tatili başlayacak. Resmi olarak 9 günlük tatilden tüm çalışanlarda faydalanacak. Kararın resmi gazetede açıklanması bekleniyor.

Öğrencilere şimdiden 10 günlük tatil haberi müjdeyle karşılandı.

Ayrıca 2024 yılında 23 Nisna salı, 1 mayıs çarşamba günleri de extra hafta içi tatili olarak 12 gün tatil haberi geldi. 19 mayıs ise pazar gününe denk geldiği için öğrencilerin avantajına olmadı.

Okullar 14 Haziran cuma günü kapanacak.