Öğrencilere ve Memurlara müjdeli haber! Okullara sürpriz 10 gün tatil, çalışanalara da tatil edildi

Milyonlarca öğrenciye güzel haber geldi. Okullara sürpriz tatil haberi. Öğrencilere peş peşe gelen tatil haberleriyle birlikte rahat bir nefes alacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 10 günlük tatil duyurusu nefes aldırdı. İşte Okullara gelen o tatiller!
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. 15 günlük tatil sürecinin sona erdiği hafta öğrencilere gelen iki tatil haberi memnun etti. Öğrenciler şimdiden 10 günlük tatili cebine koydu.
15 tatilin sona ermesiyle birlikte yeni tatiller ne zaman olacak sorusu öğrenciler tarafından en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Okullar hangi tarihte eğitim ve öğretime kapatılacak. 2024 yılında sürpriz 10 gün tatil öğrencilere nefes olacak.
İlk tatil 1 nisan Pazartesi!
Milyonlarca öğrenciye ilk tatil haberi 1 Nisan’da geldi. 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle okullar 1 Nisan pazartesi günü resmi olarak tatil edildi. Hem öğrenciler hem çalışanlar resmi olarak tatil yapacak.
9 günlük tatil müjdesi geldi!
Öğrencilere bir tatil de Ramazan Bayramında geliyor. 10-12 nisan tarihleri arasına kutlanacak. Ramazan bayramı haricinde 6-14 Nisan tarihlerinde okullar 2. ara tatil nedeniyle kapalı. Ancak salı günü AREFE(yarım gün) olmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa pazartesi günü jesti yapacak. Pazartesi de tatil edilerek 9 günlük resmi tatil haberi bekleniyor. Vatandaşlara da 9 günlük resmi tatil duyurusu gelecek. Hem öğretmenler hem öğrenciler hemde çalışanlar 9 günlük resmi tatil yapacak. Öğretmenlere de 1 günlük seminer iptal edilecek ve resmi olarak 9 günlük Ramazan bayramı tatili başlayacak. Resmi olarak 9 günlük tatilden tüm çalışanlarda faydalanacak. Kararın resmi gazetede açıklanması bekleniyor.
Öğrencilere şimdiden 10 günlük tatil haberi müjdeyle karşılandı.
Ayrıca 2024 yılında 23 Nisna salı, 1 mayıs çarşamba günleri de extra hafta içi tatili olarak 12 gün tatil haberi geldi. 19 mayıs ise pazar gününe denk geldiği için öğrencilerin avantajına olmadı.
Okullar 14 Haziran cuma günü kapanacak.
İlgili Haberler
Özel anların ve keyifli zamanların taçlandırıldığı gece davetleri her zaman birbirinden özel giyim tarzlarına ev sahipliği yapmıştır. Çünkü düğün, nişan veya mezuniyet balosu gibi gece davetleri herkes için özeldir. Bu özel günlerde doğru gece elbisesini seçerek eşsiz bir kombin hazırlamak aslında oldukça pratik. Ancak kombinin ana parçası olan gece elbisesini doğru seçmek kaydıyla. Özel gece […]
Microsoft’un Güncelleme Hatası: İş Dünyası Hukuki Süreçlere Hazırlanıyor! Windows 11 için yayınlanan son güncelleme (KB5040435) ile ilgili yaşanan problemler, siber güvenliğin ve bilgi teknolojilerinin evrensel yapısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olayın bir siber saldırı mı yoksa sistemsel bir sorun mu olduğu anlaşılana kadar dünyada ciddi bir kargaşa yaşandı. […]
YAŞI NE OLURSA OLSUN ÖĞRENCİLERİN KAZANILMIŞ HAKKI YOK EDİLEMEZ İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz 2024 tarihli toplantısında, İstanbulkart öğrenci indirimine yaş sınırı getirilmiş, 30 yaşından gün almış öğrenciler için indirim oranı %50’den %10’a düşürülmesi ile ilgili TÜKODER-Tüketiciyi Koruma Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da; “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 11 Temmuz […]
Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Yenidoğan Kavşağı Yol Projesi inşaatındaki gecikmeden dolayı trafikteki araçların çilesi bitmiyor. Özellikle trafiğin olduğu sabah ve akşam saatlerinde, aylardır bitmeden yol inşaatı nedeniyle, çok ciddi trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Araçlar ve bölgedeki sanayi nedeniyle tırlar, saatler boyu trafikte bekliyor. İLGİLİ HABER KADIKÖY’DE KAPANAN ÇİÇEKÇİ TEZGAHLARI GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR İstanbul Büyükşehir […]