Ev Sahibi Olmak İçin Son Şans: 25 Şehirde yüzde 25 Peşinatlı TOKİ Konutları Satışa Sunuluyor!

Kendi evinde oturmak isteyenlere TOKİ’den muazzam bir haber geldi. Konut satışlarını artıracak bu kampanyada peşinatla 120 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor.

TOKİ, yine kendisinden bekleneni yaptı ve orta gelirli için güzel imkanlar yarattı. Konut sahibi olmak isteyenler bu fırsatı değerlendirebilir. Öte yandan %25 peşinatlı 120 ay vadeli ödemede başvuru şartları da belli oldu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde konut ve iş yeri edinmek isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kamuoyu tarafından büyük bir merakla beklenen yeni projelerin duyurusu yapıldı. Bu kapsamda, Adana, Ankara, İzmir, Çorum, Erzurum, Gümüşhane ve Van başta olmak üzere toplam 26 ilde 132 konut projesi ve aynı zamanda 29 ilde 296 arsa projesi gerçekleştirilecektir. Bu projeler, bireylerin ev ve iş yerlerine sahip olma hayallerini gerçeğe dönüştürme noktasında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

TOKİ’den Yeni Proje Müjdesi

TOKİ’nin açıklamasına göre, 29 ilde toplam 123 daire ve 296 iş yeri için ihale süreci başlatılacak. Bu ihaleler, 7 ve 8 Şubat 2024 tarihlerinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Bu yeni projeler, alıcıların uygun ödeme koşullarıyla ev ve iş yerine sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlandı.

%25 Peşinat 120 Ay Vadeli Ödemeler

TOKİ, alıcılara cazip ödeme seçenekleri sunuyor. Konut alacaklar için yüzde 25 peşinatla 72 ay vade imkanı sunulurken, iş yerleri için ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçeneği bulunuyor. Ankara Kızılcahamam’daki projelerde ise yüzde 25 peşinatla 120 ay vade seçeneği alıcıları bekliyor. Bu avantajlı ödeme koşulları, daha geniş bir kesimin ev ve iş yerlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulacak olan konut ve iş yerleri, yatırımcılar ve alıcılar için büyük bir fırsatı temsil ediyor. TOKİ’nin sunduğu bu projeler, uygun fiyatlar ve avantajlı ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.