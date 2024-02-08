Bim 16 Şubat 2024 Aktüel ürün kataloğu yayınlandı! AirFryer, Cep telefonu ve Bisiklet indirimi rekor kıracak

Her hafta ucuz ve indirimli ürün kataloğu yayınlayan BİM marketler, 16 Şubat 2024 Aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Bİm bu cuma hangi indirimli ürünler var? BİM Aktüel ürünlerinde dev indirim var.
Bim 16 Şubat 2024 Aktüel ürün kataloğu yayında!
Her hafta birbirinden indirimli ürünleri yayımlayan BİM, 16 Şubat cuma günü indirimleri yayınlandı. BİM hangi indirimli ürünleri getiyor? Bim Aktüel 16 Şubat cuma günü indirimleri!
Dijitsu 58” 4K Ultra HD WebOs TV 11.999 TL
TCL 43” Smart Google TV 8.999 TL
Senna 43” Full HD Android TV 6.299 TL
Philips AirFryer 6.199 TL
Arnica Toz Torbasız Süpürge 4.999 TL
Arnica Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL
Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
Casper VIA X30 128 GB Cep Telefonu 7.999 TL
Işılı Alevli Hava Nemlendirici 499 TL
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.499 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL
KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
3 Basamaklı Merdiven 499 TL
Katlanır Masa Dijital Baskı 499 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 45 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 55 TL
Toprak Güveç Tencere 65 TL
Süzgeçli Kesim Panosu 34.50 TL
Silikon 4’lü Moffin / 16’li Çikolata Kalıbı 49.50 TL
Blackout Perde 119 TL
Jakarlı Koltuk Şalı 79 TL
Jakarlı Koltuk Örtüsü 109 TL
Erkek Spor Çanta 139 TL
Kadın Spor Çanta 119 TL
Letoon Erkek Spor Ayakkabı 279 TL
Yüksek Taban Kadın Spor Ayakkabı 329 TL
Oduncu Gömlek 179 TL
Erkek Eşofman Altı 139 TL
Tam fermuarlı Kadın Polar ÜSt 159 TL
Kamuflaj Desenli Kadın Sweatshirt 149 TL
Kamuflaj Desenli Kadın Tayt 99 TL
Balıkçı Çizme 199 TL
Kamuflaj Yağmurluk 229 TL
Düğmeli Kadife Kadın Pijama Takımı 279 TL
İlk Etkinlik Setim 199 TL
Uzay Oyuncak Kapsülü ve Astronot 129 TL
Oto Taşıyıcı 119 TL
Oyuncak Minder Üstünde Uyuyan Kediler 199 TL
Tekli Metal Araba 24.50 TL
2’li Puzzle 49 TL
Diş Doktoru Seti 89 TL
Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu 59 TL
Pelüş Eğlenceli Defter 119 TL
Her hafta birbirinden ucuz ve indirimli ürünleri yayınlayan BİM, bu haftadan sonra 16 şubat cuma günü indirimleri bu şekilde.
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